Дональд Трамп знову відзначився курйозним вчинком з прапором на конференції: відеофакт

Президент США Дональд Трамп знову повторив сцену з обніманням американського прапора на конференції Союзу американських консерваторів. Відео з казусом з'явилося в мережі.

Після двогодинної промови Дональд Трамп підійшов до прапора на сцені і з задоволеним виразом обличчя обома руками обняв його. Після цього президент США поцілував його і тільки потім покинув зал.

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Trump mauling the American flag is not normal grown up behaviour

pic.twitter.com/57yuxTWYSV — Nicola Ní Mhistéil (@serentrippety) February 29, 2020

Аналогічна сцена відбулася у 2018 році, жест Трампа став мемом. Після цього Білий дім опублікував привітання з Днем прапора у 2019 саме з цим мемом.

День американського прапора збігається з днем ​​народження Трампа – 14 червня.

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