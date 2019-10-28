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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Бровастий собака: мережу розсмішив пес зі справжніми бровами (відео)

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Бровастий собака: мережу розсмішив пес зі справжніми бровами (відео) - фото 1

Інтернет підкорив милий собака зі справжніми бровами. Незвичайний песик живе в місті Братськ. З вулиці собака потрапив в притулок, де після тижня перебування він знайшов господарів.

Відомо, що господиня назвала пса Фріда в честь відомої мексиканської художниці Фріди Кало, брови якої були не менш впізнаваними, ніж її творчість.

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Власниця кумедного собаки передбачає, що в роду у дворняги були хаскі від яких вона і могла успадкувати брови. Також повідомляється, що ветеринари підтвердили "натуральність" брів у Фріди.

Варто відзначити, що Фріда виявилася дуже розумною: вона вже виконує деякі команди і в цілому поводиться дуже слухняно.

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Джерело: life
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