Бровастий собака: мережу розсмішив пес зі справжніми бровами (відео)

Інтернет підкорив милий собака зі справжніми бровами. Незвичайний песик живе в місті Братськ. З вулиці собака потрапив в притулок, де після тижня перебування він знайшов господарів.

Відомо, що господиня назвала пса Фріда в честь відомої мексиканської художниці Фріди Кало, брови якої були не менш впізнаваними, ніж її творчість.

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Власниця кумедного собаки передбачає, що в роду у дворняги були хаскі від яких вона і могла успадкувати брови. Також повідомляється, що ветеринари підтвердили "натуральність" брів у Фріди.

Варто відзначити, що Фріда виявилася дуже розумною: вона вже виконує деякі команди і в цілому поводиться дуже слухняно.

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