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Ці коти ненавидять селфі: кумедні фото

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Епічні фото котів, які проти селфі - фото 1
Епічні фото котів, які проти селфі

Коти з легкістю підкорюють мережу своїми чарівними та кумедними знімками, але часто вони не у захваті від бажання людей робити з ними селфі. Користувачі діляться невдалими спільними фото з пухнастиками, які змушують усміхнутись!

Кожен власник кота знає, що інколи ці тваринки перетворюють в ідеальних моделей для фото, яким можуть позаздрити найкрасивіші люди. Але у ті моменти, коли хтось хоче зробити світлину з пухнастиками, в улюбленців вмикається режим неприязні та невдоволення. Саме так можна пояснити вирази мордочок цих котів, які змушують мережу сміятися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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