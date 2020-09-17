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Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки
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3-тя річниця називається шкіряною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з цим пам'ятним днем у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки на третю річницю з дня весілля – на Радіо МАКСИМУМ!
Подарунки на шкіряне весілля – важливий елемент у привітанні з третьою річницею сімейного життя! Це все ще пара, яка не так давно ввійшла у спільний дім, проте вже пережила деякі злети та падіння.
Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80
Три роки спільного подружнього життя вже дещо важить. Якщо подружжя пройшло цілих три роки разом, то це значить, що їхні наміри були серйозними, а шлюб досить міцний, як шкір.
Що подарувати подружжю на 3 роки сімейного життя – шкіряне весілля:
- Сувеніри зі шкіри
- Книги, альбом чи блокнот в шкіряній обкладинці
- Ремінь, сумка, гаманець
- Шкіряний одяг
- Прикраси та аксесуари зі шкіри
Окрім подарунків зі шкіри або квітів, можете подарувати все, що вам підказує ваша уява.
До вашої уваги привітання з третьою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Красиві поздоровлення прозою
- Короткі смс
- Прикольні побажання
- Картинки з привітанням
Привітання зі шкіряним весіллям у віршах
***
Три роки щастя і турботи,
Три роки пристрасті й вогню,
Три роки ласки та уваги,
За три роки збудували міцну сім'ю!
Як перше побачення,
3 роки пролетіли,
А серце б'ється трепетно,
Як в перші дні!
Бажаємо почуття ніжні
На роки зберегти
І всі мрії заповітні
Легко здійснити!
***
Вивчили за три роки
Ви один одного добре.
Від душі вас вітаємо
З річницею невеликою.
У це шкіряне весілля
Вам бажаємо жити без бід.
Буде ваша життя щасливим.
Вам – любові на багато літ!
***
Три роки разом – це термін чималий,
П'янить трирічної витримки вино,
Вже один одного добре пізнали,
Уже два серця б'ються, як одне.
А попереду – так багато років щасливих,
Нехай радість наповнює кожен день,
Адже ювілей ваш, шкіряне весілля –
Сімейного життя третя лише щабель.
Ми вам бажаємо на щасливому тому шляху
У любові та в згоді все пройти,
На радість усім спадкоємців ростити,
Один одним більше злата дорожити.
***
Зі шкіряним весіллям, з трирічним союзом!
Бажаю все життя розділити вам один з одним,
Підтримувати, міцно триматися за руки,
Берегти та цінувати, щоб не відати розлуки.
Мої дорогі, нехай все буде здорово,
Сім'я довговічною, доля з добрим норовом,
Любов не зів'яне, і пристрасть не згасне,
Безмежного, чистого, світлого щастя!
***
Бажаємо щастя вам, достатку
І в житті багато світлих днів.
Зі шкіри безліч подарунків
На ваш трирічний ювілей!
Бажаю, щоб кожен день спільний
Моментів багато світлих вам дарував,
Щоб душі співали радісні пісні,
І лад у вашій родині завжди панував!
Бажаю радості, терпіння,
Свою любов завжди зберігати.
Бажаю бути єдиним цілим,
Один одного розуміти та цінувати!
Красиві вітання на 3 роки одруження у прозі
***
Вітаю з тим, що ви змогли пройти кордон в 3 роки. Бажаю, щоб ваше сімейне життя було таким же міцним, як символ вашої річниці, – шкіра. Нехай в ваш будинок стукають тільки добрі люди, нехай оточують тільки чисті думки. Бажаю не втрачати взаєморозуміння і берегти свою любов. Бажаю жити в підтримці та достатку. Нехай сімейна атмосфера завжди буде теплою і живою, а щастя – довговічним і постійним.
***
Вітаю зі шкіряним весіллям! Щасливих 3 роки в шлюбі – це не ювілей, але все ж знаменна дата, і нехай для вашої родини цей день завжди буде сповнений радості та теплих слів. Бажаю, щоб ваші почуття завжди залишалися міцними, якісними, як натуральна шкіра! А якщо серйозно – здоров'я, добробуту, достатку, миру, затишку, святкових хвилин веселощів і взаєморозуміння вашій чудовій родині.
***
З річницею весілля! Ось уже 3 роки, як ваші серця з'єдналися в союз! Бажаємо вам жити в мирі та злагоді, допомагати та підтримувати, любити та цінувати, насолоджуватися один одним. Ви разом з'єднані міцним шкіряним ременем, так залишайтеся завжди вірними один одному – і в радості, і в печалі. Міцного та щасливого вам сімейного життя!
***
Вітаю вас, мої дорогі, з річницею весілля! Ваша молода сім'я успішно існує вже 3 роки, і сьогодні ви відзначаєте шкіряне весілля! Так хочеться вам побажати, щоб ваша дружна сім'я була міцною, надійною і витривалою! Бажаю вам міцного здоров'я, взаємної любові, ніжності, доброти та добробуту. Будьте щасливі, здорові й кохані!
***
Щасливе число – трійка! Вітаю вас зі шкіряною річницею і бажаю залишатися один для одного надійною опорою, єдиною любов'ю і підтримкою в усьому. Нехай ваша сім'я буде щасливою та успішною. Добробуту вам, великих можливостей, міцного здоров'я і достатку!
СМС зі шкіряною річницею весілля своїми словами
***
Від душі вітаю зі шкіряним весіллям і бажаю невагомості та мурашок по шкірі від неземних почуттів щастя! Любіть один одного і бережіть свою сім'ю, наповнюйте свій світ радістю і святами, вірте у свої сили та разом домагайтеся будь-яких мрій!
***
Три роки – це прекрасна річниця! Бажаю вам завжди любити один одного кожною клітинкою душі! Нехай ваш маленький світ буде вічно дарувати вам затишок, радість і тепло!
***
Ось уже 3 роки, як ви живете дружною і щасливою сім'єю. Вітаю вас зі шкіряним весіллям і бажаю ніжних дотиків і завжди щирих почуттів, постійного прагнення любити та дарувати щастя одне одному, незламного сімейного добробуту і затишку у вашому домі.
***
Зі шкіряним весіллям вас! Нехай і наступні роки вашого союзу, як і три попередні, будуть сповнені любов'ю, взаєморозумінням і терпимістю один до одного. Сімейного щастя вам, затишку та душевної гармонії!
***
Вітаю від душі зі шкіряним весіллям! Нехай 3-річна річниця принесе вам виконання заповітної спільної мрії та велику удачу, нехай ваше подальше життя буде виключно щасливим. Бажаю вам, милі, вічного кохання і світлої радості!
Прикольні привітання на 3 річницю подружжя
***
Вітаю вас зі шкіряним весіллям, з 3-річчям сімейного життя! Бажаю приємних мурашок по шкірі від палкого кохання, бажаю, щоб чоловік своїй дружині частіше дарував шкіряні чоботи з Італії, а також сумки, гаманці та клатчі, бажаю, щоб шкіряний ремінь завжди тримав чоловіка у відмінній формі. А, якщо серйозно – нехай трійка коней з радості, блага та удачі несе вас по просторах щастя і крутих мрій.
***
З 3-річчям весілля! Нехай рибка золота всі ваші виконує бажання. Щоб офшорна компанія вам приносила дохід, щоб у швейцарському банку рахунок для вас ріс. Щоб острів купили ви в океані та завжди із задоволенням там відпочивали. Щастя і любові до глибокої старості!
***
Прекрасна дата – ваша третя річниця! Бажаємо, щоб шкіряний гаманець завжди поповнював сімейний бюджет, щоб з кожним роком любов міцнішала, щастя множилося, і ніяка втома не заважала пристрасті вночі!
***
У день вашого шкіряного весілля поспішаємо побажати вам стосунків м'яких, гладких, міцних, як шкіра. Хочемо, щоб ви завжди були близькі один одному, ніколи не розлучалися, жили душа в душу. Нехай з роками ваш союз міцніє, як шкіра якісної вичинки!
***
Разом 3 роки в законному шлюбі – це вже маленька перемога. З чим вас і вітаю! І бажаю, щоб романтики та пристрасті стало тільки більше, бажаю, щоб любили аж до мурашок по шкірі, бажаю, щоб у вашій родині невичерпними були 3 речі: Щастя, гроші та здоров'ячко!
Гарні побажання зі шкіряним весіллям парі у картинках
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