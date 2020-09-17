Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки

  • 6
3 роки після весілля – шкіряна річниця - фото 1
3 роки після весілля – шкіряна річниця

3-тя річниця називається шкіряною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з цим пам'ятним днем у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки на третю річницю з дня весілля – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на шкіряне весілля – важливий елемент у привітанні з третьою річницею сімейного життя! Це все ще пара, яка не так давно ввійшла у спільний дім, проте вже пережила деякі злети та падіння.

Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80

Три роки спільного подружнього життя вже дещо важить. Якщо подружжя пройшло цілих три роки разом, то це значить, що їхні наміри були серйозними, а шлюб досить міцний, як шкір.

Що подарувати подружжю на 3 роки сімейного життя – шкіряне весілля:

  • Сувеніри зі шкіри
  • Книги, альбом чи блокнот в шкіряній обкладинці
  • Ремінь, сумка, гаманець
  • Шкіряний одяг
  • Прикраси та аксесуари зі шкіри

Окрім подарунків зі шкіри або квітів, можете подарувати все, що вам підказує ваша уява.

До вашої уваги привітання з третьою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

Привітання зі шкіряним весіллям у віршах

***

Три роки щастя і турботи,
Три роки пристрасті й вогню,
Три роки ласки та уваги,
За три роки збудували міцну сім'ю!

Як перше побачення,
3 роки пролетіли,
А серце б'ється трепетно,
Як в перші дні!

Бажаємо почуття ніжні
На роки зберегти
І всі мрії заповітні
Легко здійснити!

***

Вивчили за три роки
Ви один одного добре.
Від душі вас вітаємо
З річницею невеликою.

У це шкіряне весілля
Вам бажаємо жити без бід.
Буде ваша життя щасливим.
Вам – любові на багато літ!

Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 425995

***

Три роки разом – це термін чималий,
П'янить трирічної витримки вино,
Вже один одного добре пізнали,
Уже два серця б'ються, як одне.

А попереду – так багато років щасливих,
Нехай радість наповнює кожен день,
Адже ювілей ваш, шкіряне весілля –
Сімейного життя третя лише щабель.

Ми вам бажаємо на щасливому тому шляху
У любові та в згоді все пройти,
На радість усім спадкоємців ростити,
Один одним більше злата дорожити.

***

Зі шкіряним весіллям, з трирічним союзом!
Бажаю все життя розділити вам один з одним,
Підтримувати, міцно триматися за руки,
Берегти та цінувати, щоб не відати розлуки.

Мої дорогі, нехай все буде здорово,
Сім'я довговічною, доля з добрим норовом,
Любов не зів'яне, і пристрасть не згасне,
Безмежного, чистого, світлого щастя!

***

Бажаємо щастя вам, достатку
І в житті багато світлих днів.
Зі шкіри безліч подарунків
На ваш трирічний ювілей!

Бажаю, щоб кожен день спільний
Моментів багато світлих вам дарував,
Щоб душі співали радісні пісні,
І лад у вашій родині завжди панував!

Бажаю радості, терпіння,
Свою любов завжди зберігати.
Бажаю бути єдиним цілим,
Один одного розуміти та цінувати!

Красиві вітання на 3 роки одруження у прозі

***

Вітаю з тим, що ви змогли пройти кордон в 3 роки. Бажаю, щоб ваше сімейне життя було таким же міцним, як символ вашої річниці, – шкіра. Нехай в ваш будинок стукають тільки добрі люди, нехай оточують тільки чисті думки. Бажаю не втрачати взаєморозуміння і берегти свою любов. Бажаю жити в підтримці та достатку. Нехай сімейна атмосфера завжди буде теплою і живою, а щастя – довговічним і постійним.

***

Вітаю зі шкіряним весіллям! Щасливих 3 роки в шлюбі – це не ювілей, але все ж знаменна дата, і нехай для вашої родини цей день завжди буде сповнений радості та теплих слів. Бажаю, щоб ваші почуття завжди залишалися міцними, якісними, як натуральна шкіра! А якщо серйозно – здоров'я, добробуту, достатку, миру, затишку, святкових хвилин веселощів і взаєморозуміння вашій чудовій родині.

Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 425997

***

З річницею весілля! Ось уже 3 роки, як ваші серця з'єдналися в союз! Бажаємо вам жити в мирі та злагоді, допомагати та підтримувати, любити та цінувати, насолоджуватися один одним. Ви разом з'єднані міцним шкіряним ременем, так залишайтеся завжди вірними один одному – і в радості, і в печалі. Міцного та щасливого ​​вам сімейного життя!

***

Вітаю вас, мої дорогі, з річницею весілля! Ваша молода сім'я успішно існує вже 3 роки, і сьогодні ви відзначаєте шкіряне весілля! Так хочеться вам побажати, щоб ваша дружна сім'я була міцною, надійною і витривалою! Бажаю вам міцного здоров'я, взаємної любові, ніжності, доброти та добробуту. Будьте щасливі, здорові й кохані!

***

Щасливе число – трійка! Вітаю вас зі шкіряною річницею і бажаю залишатися один для одного надійною опорою, єдиною любов'ю і підтримкою в усьому. Нехай ваша сім'я буде щасливою та успішною. Добробуту вам, великих можливостей, міцного здоров'я і достатку!

СМС зі шкіряною річницею весілля своїми словами

***

Від душі вітаю зі шкіряним весіллям і бажаю невагомості та мурашок по шкірі від неземних почуттів щастя! Любіть один одного і бережіть свою сім'ю, наповнюйте свій світ радістю і святами, вірте у свої сили та разом домагайтеся будь-яких мрій!

***

Три роки – це прекрасна річниця! Бажаю вам завжди любити один одного кожною клітинкою душі! Нехай ваш маленький світ буде вічно дарувати вам затишок, радість і тепло!

***

Ось уже 3 роки, як ви живете дружною і щасливою сім'єю. Вітаю вас зі шкіряним весіллям і бажаю ніжних дотиків і завжди щирих почуттів, постійного прагнення любити та дарувати щастя одне одному, незламного сімейного добробуту і затишку у вашому домі.

Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 425996

***

Зі шкіряним весіллям вас! Нехай і наступні роки вашого союзу, як і три попередні, будуть сповнені любов'ю, взаєморозумінням і терпимістю один до одного. Сімейного щастя вам, затишку та душевної гармонії!

***

Вітаю від душі зі шкіряним весіллям! Нехай 3-річна річниця принесе вам виконання заповітної спільної мрії та велику удачу, нехай ваше подальше життя буде виключно щасливим. Бажаю вам, милі, вічного кохання і світлої радості!

Прикольні привітання на 3 річницю подружжя

***

Вітаю вас зі шкіряним весіллям, з 3-річчям сімейного життя! Бажаю приємних мурашок по шкірі від палкого кохання, бажаю, щоб чоловік своїй дружині частіше дарував шкіряні чоботи з Італії, а також сумки, гаманці та клатчі, бажаю, щоб шкіряний ремінь завжди тримав чоловіка у відмінній формі. А, якщо серйозно – нехай трійка коней з радості, блага та удачі несе вас по просторах щастя і крутих мрій.

***

З 3-річчям весілля! Нехай рибка золота всі ваші виконує бажання. Щоб офшорна компанія вам приносила дохід, щоб у швейцарському банку рахунок для вас ріс. Щоб острів купили ви в океані та завжди із задоволенням там відпочивали. Щастя і любові до глибокої старості!

***

Прекрасна дата – ваша третя річниця! Бажаємо, щоб шкіряний гаманець завжди поповнював сімейний бюджет, щоб з кожним роком любов міцнішала, щастя множилося, і ніяка втома не заважала пристрасті вночі!

***

У день вашого шкіряного весілля поспішаємо побажати вам стосунків м'яких, гладких, міцних, як шкіра. Хочемо, щоб ви завжди були близькі один одному, ніколи не розлучалися, жили душа в душу. Нехай з роками ваш союз міцніє, як шкіра якісної вичинки!

***

Разом 3 роки в законному шлюбі – це вже маленька перемога. З чим вас і вітаю! І бажаю, щоб романтики та пристрасті стало тільки більше, бажаю, щоб любили аж до мурашок по шкірі, бажаю, щоб у вашій родині невичерпними були 3 речі: Щастя, гроші та здоров'ячко!

Гарні побажання зі шкіряним весіллям парі у картинках

Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 425998
Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 425999
Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 426000
Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 426001
Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки - фото 426002

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 160
5 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
  • 13 вересня, 13:25
  • 182
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2519380
Загрузка...
Новини