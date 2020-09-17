Шкіряне весілля (3 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки

3-тя річниця називається шкіряною, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з цим пам'ятним днем у їхньому спільному житті. Найкращі привітання і подарунки на третю річницю з дня весілля – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на шкіряне весілля – важливий елемент у привітанні з третьою річницею сімейного життя! Це все ще пара, яка не так давно ввійшла у спільний дім, проте вже пережила деякі злети та падіння.

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Три роки спільного подружнього життя вже дещо важить. Якщо подружжя пройшло цілих три роки разом, то це значить, що їхні наміри були серйозними, а шлюб досить міцний, як шкір.

Що подарувати подружжю на 3 роки сімейного життя – шкіряне весілля:

Сувеніри зі шкіри

Книги, альбом чи блокнот в шкіряній обкладинці

Ремінь, сумка, гаманець

Шкіряний одяг

Прикраси та аксесуари зі шкіри

Окрім подарунків зі шкіри або квітів, можете подарувати все, що вам підказує ваша уява.

До вашої уваги привітання з третьою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Три роки щастя і турботи,

Три роки пристрасті й вогню,

Три роки ласки та уваги,

За три роки збудували міцну сім'ю!

Як перше побачення,

3 роки пролетіли,

А серце б'ється трепетно,

Як в перші дні!

Бажаємо почуття ніжні

На роки зберегти

І всі мрії заповітні

Легко здійснити!

***

Вивчили за три роки

Ви один одного добре.

Від душі вас вітаємо

З річницею невеликою.

У це шкіряне весілля

Вам бажаємо жити без бід.

Буде ваша життя щасливим.

Вам – любові на багато літ!

***

Три роки разом – це термін чималий,

П'янить трирічної витримки вино,

Вже один одного добре пізнали,

Уже два серця б'ються, як одне.

А попереду – так багато років щасливих,

Нехай радість наповнює кожен день,

Адже ювілей ваш, шкіряне весілля –

Сімейного життя третя лише щабель.

Ми вам бажаємо на щасливому тому шляху

У любові та в згоді все пройти,

На радість усім спадкоємців ростити,

Один одним більше злата дорожити.

***

Зі шкіряним весіллям, з трирічним союзом!

Бажаю все життя розділити вам один з одним,

Підтримувати, міцно триматися за руки,

Берегти та цінувати, щоб не відати розлуки.

Мої дорогі, нехай все буде здорово,

Сім'я довговічною, доля з добрим норовом,

Любов не зів'яне, і пристрасть не згасне,

Безмежного, чистого, світлого щастя!

***

Бажаємо щастя вам, достатку

І в житті багато світлих днів.

Зі шкіри безліч подарунків

На ваш трирічний ювілей!

Бажаю, щоб кожен день спільний

Моментів багато світлих вам дарував,

Щоб душі співали радісні пісні,

І лад у вашій родині завжди панував!

Бажаю радості, терпіння,

Свою любов завжди зберігати.

Бажаю бути єдиним цілим,

Один одного розуміти та цінувати!

***

Вітаю з тим, що ви змогли пройти кордон в 3 роки. Бажаю, щоб ваше сімейне життя було таким же міцним, як символ вашої річниці, – шкіра. Нехай в ваш будинок стукають тільки добрі люди, нехай оточують тільки чисті думки. Бажаю не втрачати взаєморозуміння і берегти свою любов. Бажаю жити в підтримці та достатку. Нехай сімейна атмосфера завжди буде теплою і живою, а щастя – довговічним і постійним.

***

Вітаю зі шкіряним весіллям! Щасливих 3 роки в шлюбі – це не ювілей, але все ж знаменна дата, і нехай для вашої родини цей день завжди буде сповнений радості та теплих слів. Бажаю, щоб ваші почуття завжди залишалися міцними, якісними, як натуральна шкіра! А якщо серйозно – здоров'я, добробуту, достатку, миру, затишку, святкових хвилин веселощів і взаєморозуміння вашій чудовій родині.

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З річницею весілля! Ось уже 3 роки, як ваші серця з'єдналися в союз! Бажаємо вам жити в мирі та злагоді, допомагати та підтримувати, любити та цінувати, насолоджуватися один одним. Ви разом з'єднані міцним шкіряним ременем, так залишайтеся завжди вірними один одному – і в радості, і в печалі. Міцного та щасливого ​​вам сімейного життя!

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Вітаю вас, мої дорогі, з річницею весілля! Ваша молода сім'я успішно існує вже 3 роки, і сьогодні ви відзначаєте шкіряне весілля! Так хочеться вам побажати, щоб ваша дружна сім'я була міцною, надійною і витривалою! Бажаю вам міцного здоров'я, взаємної любові, ніжності, доброти та добробуту. Будьте щасливі, здорові й кохані!

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Щасливе число – трійка! Вітаю вас зі шкіряною річницею і бажаю залишатися один для одного надійною опорою, єдиною любов'ю і підтримкою в усьому. Нехай ваша сім'я буде щасливою та успішною. Добробуту вам, великих можливостей, міцного здоров'я і достатку!

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Від душі вітаю зі шкіряним весіллям і бажаю невагомості та мурашок по шкірі від неземних почуттів щастя! Любіть один одного і бережіть свою сім'ю, наповнюйте свій світ радістю і святами, вірте у свої сили та разом домагайтеся будь-яких мрій!

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Три роки – це прекрасна річниця! Бажаю вам завжди любити один одного кожною клітинкою душі! Нехай ваш маленький світ буде вічно дарувати вам затишок, радість і тепло!

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Ось уже 3 роки, як ви живете дружною і щасливою сім'єю. Вітаю вас зі шкіряним весіллям і бажаю ніжних дотиків і завжди щирих почуттів, постійного прагнення любити та дарувати щастя одне одному, незламного сімейного добробуту і затишку у вашому домі.

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Зі шкіряним весіллям вас! Нехай і наступні роки вашого союзу, як і три попередні, будуть сповнені любов'ю, взаєморозумінням і терпимістю один до одного. Сімейного щастя вам, затишку та душевної гармонії!

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Вітаю від душі зі шкіряним весіллям! Нехай 3-річна річниця принесе вам виконання заповітної спільної мрії та велику удачу, нехай ваше подальше життя буде виключно щасливим. Бажаю вам, милі, вічного кохання і світлої радості!

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Вітаю вас зі шкіряним весіллям, з 3-річчям сімейного життя! Бажаю приємних мурашок по шкірі від палкого кохання, бажаю, щоб чоловік своїй дружині частіше дарував шкіряні чоботи з Італії, а також сумки, гаманці та клатчі, бажаю, щоб шкіряний ремінь завжди тримав чоловіка у відмінній формі. А, якщо серйозно – нехай трійка коней з радості, блага та удачі несе вас по просторах щастя і крутих мрій.

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З 3-річчям весілля! Нехай рибка золота всі ваші виконує бажання. Щоб офшорна компанія вам приносила дохід, щоб у швейцарському банку рахунок для вас ріс. Щоб острів купили ви в океані та завжди із задоволенням там відпочивали. Щастя і любові до глибокої старості!

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Прекрасна дата – ваша третя річниця! Бажаємо, щоб шкіряний гаманець завжди поповнював сімейний бюджет, щоб з кожним роком любов міцнішала, щастя множилося, і ніяка втома не заважала пристрасті вночі!

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У день вашого шкіряного весілля поспішаємо побажати вам стосунків м'яких, гладких, міцних, як шкіра. Хочемо, щоб ви завжди були близькі один одному, ніколи не розлучалися, жили душа в душу. Нехай з роками ваш союз міцніє, як шкіра якісної вичинки!

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Разом 3 роки в законному шлюбі – це вже маленька перемога. З чим вас і вітаю! І бажаю, щоб романтики та пристрасті стало тільки більше, бажаю, щоб любили аж до мурашок по шкірі, бажаю, щоб у вашій родині невичерпними були 3 речі: Щастя, гроші та здоров'ячко!

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