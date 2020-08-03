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Шкідливі звички у їжі з нашого дитинства

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Харчування - фото 1
Харчування / biwork

Багато людей намагаються схуднути і перейти на здорову їжу, але час від часу "зриваються" через свої шкідливі харчові звички з дитинства.

Запивати їжу водою

Згадайте, як в дитинстві батьки вмовляли нас поїсти. Вони не приймали відмов, не дивилися на сльози і не завжди вірили, що нам справді не хочеться їсти. Тому доводилося слухатися і "проштовхувати" обід за допомогою солодкого чаю, компоту або лимонаду. Тепер ми розуміємо, що вода та інші напої під час трапези погіршують травлення, додають кілька кілограмів.

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Десерт як заохочення

Ще одна помилка дитячого раціону – мотивувати дитину з'їсти обід за допомогою солодощів. У дітей важливо виховувати культуру правильного харчування. Не можна змушувати малюка з'їсти великі порції "першого" і "другого", щоб отримати смачний десерт. Такий підхід формує неправильне сприйняття їжі, а також зайві кілограми.

Відпочинок після їжі

"Іди відпочинь, нехай сало зав'яжеться", можемо побитися об заклад, вам говорили таку фразу після ситного обіду. Напевно, вона звучала з вуст усіх дбайливих батьків. Але сучасні дієтологи категорично виступають проти такої звички. Після їжі не рекомендують відпочивати, а навпаки, більше рухатися.

Шкідливі звички у їжі з нашого дитинства - фото 419070

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Джерело: biwork
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