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Які жінки частіше страждають від зайвої ваги

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Які люди частіше стикаються з переїданням і зайвою вагою - фото 1
Які люди частіше стикаються з переїданням і зайвою вагою

Проблема зайвої ваги та схуднення є доволі актуальною у будь-яку пору року для представників обох статей. Тому науковці вирішили відстежити, які ж жінки та чоловіки найчастіше стикаються із додатковими кілограми.

Дослідники з Університету Британської Колумбії виявили, як соціальні зв'язки впливають на масу тіла людей. Для цього учені організували масштабний експеримент за участю понад 28 тисяч осіб віком 45-85 років. Було перевірено їхні фізичні показники та проаналізоване соціальне життя.

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З'ясувалось, що "самотність, смерть другої половинки, розлучення асоціювались з найгіршими антропометричними показниками у жінок і були пов'язані із вищими ризиками ожиріння". До того ж, чим менше дівчата проводять часу у соціумі, тим більшою є їхня талія.

via GIPHY

А от самотні чоловіки мають зовсім інші результати, адже рідше стикаються з ожирінням. У будь-якому випадку, наявність партнера та друзів є важливою для всіх статей не лише для фігури, а й для психологічного стану.

via GIPHY

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Джерело: kanobu
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