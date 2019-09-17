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Шкідливі та поширені: звички, через які ви часто хворієте
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Якщо ви вважаєте, що осінь – час хворіти? То ми маємо для вас гарну новину. Ви можете суттєво скоротити ризики, якщо відмовитесь від цих шкідливих звичок.
Отже, від чого слід відмовитися, щоб не захворіти восени?
І ще: Ви все робите неправильно: названо поширені помилки при митті голови
Звичка розпускати руки
Людина їде в транспорті, дістає руки з кишень, збирає долонями всіх мікробів з поручнів, перил або перекладин і через хвилину-другу вже тягне заразу собі до рота. Варіації цього сюжету ви настільки часто бачили в рекламі, що подвійно дивно, що вас це нічому не навчило.
Звичка ігнорувати чужу заразу
Її також можна назвати елементарною ввічливістю або дурістю: ваш колега скаржиться на застуду, чхає і при цьому бурхливо артикулює, бризкаючи слиною, а ви продовжуєте стояти поруч. Оцініть цифри: краплі слини при чханні поширюються аж на три метри, так що перед вами, без жартів, зброя масового ураження.
Звичайно ж, вам не обов'язково розвертатися і йти, зауваживши у співрозмовника будь-які ознаки застуди. У більшості випадків достатньо просто встати з ним пліч-о-пліч. І звичайно, не забудьте помити руки після рукостискання!
Звичка споліскувати руки
Потримати долоні під струменем води, швидко намилити їх і так само швидко змити – велика частина людей витрачає на всю процедуру не більш десяти секунд. Натомість мінімально придатний для якісного очищення рук від бактерій час, на думку лікарів, дорівнює двадцяти секундам. І то ефективним він буде тільки в тому випадку, якщо ви намилювали кожен палець окремо і інтенсивно терли руки одна об одну. Зізнайтеся, ви ж не приділяєте миттю рук належної уваги!
Друга помилка, пов'язана з гігієною при митті рук, – закривання крана раковини, розташованої в громадському місці. Його ручки є чи не найбруднішим місцем у всій вбиральні. І дотиком до них ви, по суті, зводите ефективність свого миття рук до нуля. Ні, ми не пропонуємо залишати кран відкритим – можете просто обернути руки паперовим рушником, закриваючи його.
Звичка торкатися обличчя руками
За даними досліджень, людина в середньому торкається до обличчя не менше шістнадцяти раз на годину. Забагато? Простежте за собою: як часто ви торкаєтесь перенісся, або губ, або чешете ніс – особливо коли сидите і не маєте чим зайняти руки. Будь-який такий дотик – відмінна можливість підхопити вірус: обмацуючи обличчя, ви самостійно доставляєте мікроби до свого рота або носа. Забороніть собі це: дотик до обличчя не тільки створює небезпеку заразитися, але й бруднить його, а також збільшує жирність шкіри. Не та звичка, яка вам потрібна!
Звичка закривати рот рукою при чханні
Тут цілих два неприємних сценарії: при першому ви, бувши ще здоровими, переносите бактерії, що осіли на ваших пальцях, собі в рот. При другому ви, вже хворі при чханні "в долоню" поширюєте свої бактерії в громадському транспорті, торкаючись руками поручнів. Ні той, ні інший варіант не особливо тішать, правда?
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