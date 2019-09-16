Як їсти мало, не відчуваючи голоду: поради медиків

Учені-медики розповіли, як можна з'їдати якомога менше їжі, але при цьому не відчувати себе голодним. Рекомендуємо скористатися порадами фахівців, адже усі вони – надзвичайно елементарні.

Група фахівців Національної статистичної служби заявила, що за статистикою звичайні люди споживають до 50% калорійної їжі і вище. Вчені відзначають, що споживання великої кількості калорій, як правило, притаманне прекрасній половині людства.

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Також статистика відзначає, що для чоловіків властиво з'їдати на 100 калорій більше, ніж їм потрібно, а у жінок ця цифра іноді зашкалює за 800.

Фахівці кажуть, що люди часто не усвідомлюють того, що вони вживають більше калорій, ніж необхідно. Всі знають про те, що є необхідність їсти якомога менше, але тільки одиниці цього дотримуються. Саме тому спроби сісти на дієту закінчуються провалами.

Як зазначив лікар Джайлза Йео, генетик з Кембриджського університету, кожна людина запрограмована на підтримку певного розміру, що приводить до найкращих шансів на виживання.

Позбутися від зайвої ваги нелегко, каже професор. Він зазначає, що людині під силу зробити так, щоб споживання калорій було скорочено до норми. При цьому, зазначає він, можна також не відчувати почуття голоду.

Їжте великі порції, але корисної їжі

За словами Рейчел Кларксона, дієтолога і фахівця з індивідуального харчування в The DNA Dietitian, якщо людина буде їсти таку ж кількість їжі, до якої вона звикла, але при цьому ця їжа буде менш калорійною, то це дасть позитивний ефект схуднення.

Кларксон рекомендує для повного насичення вживати некрохмалисті овочі, такі як броколі, спаржа або баклажани, фрукти та цільнозернові злаки, такі як кіноа або булгур. При цьому вона рекомендує вживати під час прийому їжі якомога більше води.

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