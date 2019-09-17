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Ви все робите неправильно: названо поширені помилки при митті голови
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Фахівці-трихологи вказують на помилки при митті волосся, які допускаються багатьма. Серед них – миття волосся з похиленою вниз головою, неправильне використання рушника, кондиціонера та фена.
Якщо ви намагаєтеся доглядати за волоссям, але допускаєте ці помилки, догляд не дасть очікуваного результату, стверджують експерти.
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Миття і сушіння волосся з опущеною вниз головою. Знайома картина, чи не так? Дуже багато хто проводить процедуру миття, схилившись над ванною. Однак, прийнявши таку позу, ви змушуєте верхній шар лусок на волоссі розкриватися занадто сильно. Волосся при цьому стає вразливішим, сильніше травмується і випадає.
Фахівці радять мити волосся в положенні стоячи. При цьому намилити потрібно тільки коріння. Після миття на пасма потрібно нанести засоби по догляду. Це може бути кондиціонер.
Якщо говорити про сушіння волосся феном, експерти відзначають, що як і у випадку з миттям, воно не повинно здійснюватися в положенні вниз головою. В іншому випадку можна сильно пошкодити кутикулярний шар волосся. Сушити волосся феном потрібно в положенні стоячи.
Наносити маску на мокре волосся. Маска на мокрому волоссі не дасть очікуваного ефекту, зайва волога не дозволить вбратися її компонентам. Перед тим як нанести маску на волосся, його потрібно максимально відтиснути – з нього не повинна стікати і капати вода.
Наносити кондиціонер на коріння волосся. Якщо це робити систематично, то можна отримати проблему з випаданням волосся. Річ у тім, що кондиціонер, контактуючи зі шкірою голови, здатний забити її пори та порушити роботу сальних залоз. Кондиціонер правильно наносити на кінчики волосся і середину його довжини.
Рушник на голові. Коли на голову з мокрим після миття волоссям накручується рушник, воно розтягується. В результаті порушується структура, що робить волосся слабшим і схильним до випадання. Трихологи вважають, що замість важкого махрового рушника краще використовувати щось легше – наприклад, можна промокати волосся м'якою бавовняною футболкою.
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