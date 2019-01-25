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Шість вагомих причин починати ранок з кави
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Мільйони людей люблять каву, але багато хто з них замислюється, чи так уже й корисний цей напій для здоров'я? І ось 6 переконливих аргументів на користь того, щоб не відмовлятися від улюбленої звички.
Знижує ризик діабету другого типу
Ця хвороба характеризується підвищеним рівнем цукру в крові через резистентність до інсуліну або нездатність до вироблення цього гормону. Метааналіз 18 досліджень за участю майже півмільйона осіб показав, що вживання кави істотно знижує ризик діабету другого типу. Ті, хто вживає по 3-4 чашки кави на день, зменшують небезпеку діабету на 24%.
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Знижує ризик хвороби Альцгеймера
Це найбільш поширене нейродегенеративне захворювання у світі, вважається основною причиною старечого недоумства. Одне дослідження показало, що вживання кави зменшує ймовірність цієї хвороби на 65%. Для досягнення цього ефекту необхідно випивати від 3 до 5 чашок щодня.
Знижує ризик раку печінки
Виявляється, кава дуже корисна для нашої печінки. Дослідження показують, що любителі кави на 80% рідше стикаються з цирозом печінки, при якому тканину цього органу замінюється рубцевою тканиною. Через це кава також зменшує і ризик раку печінки – другого найбільш поширеного чинника смерті від пухлин у світі.
Знижує ризик хвороби Паркінсона
Це друга найпоширеніша нейродегенеративна хвороба у світі, що викликається смертю клітин мозку, які виробляють дофамін. У новому дослідженні було встановлено, що ті, хто вживав по три чашки кави на день, знижували ризик хвороби Паркінсона на 29%. А ось збільшення дозування кави не допоможе.
Знижує ризик депресій і суїциду
Депресія належить до числа найнебезпечніших психічних хвороб. Під час одного дослідження було встановлено, що у любителів кави епізоди депресії трапляються на 20% рідше. А ймовірність суїциду зменшується й зовсім на 55%.
Знижує ризик передчасної смерті
Завдяки вмісту в каві антиоксидантів в організмі запобігається окислювальний стрес для клітин, а це уповільнює процеси старіння. Кава продовжує життя і оберігає від багатьох вікових недуг.
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