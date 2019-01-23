Науковці розповіли, що можна вилікувати за допомогою сексу

Ось чому потрібно регулярно займатися сексом

Секс – це не лише надзвичайно приємне, а й дуже корисне заняття для здоров'я. Принаймні так вважають науковці, які вирішили дізнатися, від чого може вберегти регулярне заняття коханням.

Науковці з Ірландії з'ясували, від яких хвороб може лікувати секс. Ви будете здивовані.

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На думку фахівців, регулярні заняття сексом зменшують ймовірність появи проблем з серцем і судинами, особливо у чоловіків зрілого віку. Під час занять коханням серце працює активніше, а кровообіг покращується.

Також дослідники відзначили, що заняття сексом сприяють нормалізації інсуліну, що особливо важливо для людей, хворих на діабет. Крім того, інтим сприяє зняттю м'язової напруги, покращує пам'ять й емоційне самопочуття.

Фахівці наголосили на користі від регулярних занять сексом / nypost

Під час сексу в слині зростає кількість антимікробних речовин, які вбивають бактерії в ротовій порожнині, тому секс можна сміливо вважати своєрідною профілактикою карієсу.

Також дослідники виявили, що під час занять коханням підвищується кількість гормону радості (ендорфіну). Крім позитивних емоцій цей гормон має легкий знеболювальний ефект.

Бажаний результат настає, якщо займатися сексом регулярно. Крім того, не варто забувати про використання контрацептивів, щоб замість оздоровлення не підхопити небажаних болячок!

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