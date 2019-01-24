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Як вберегтися від грипу: прості поради від МОЗ

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Як не захворіти на грип - фото 1
Як не захворіти на грип

Медики розповіли, що робити, щоб не захворіти на грип та ГРВІ.

У МОЗ продовжують ділитись важливою інформацією про медреформу та здоров'я на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цього разу медики розповіли, як не занедужати на грип, а також поділились статистикою захворювань за передостанній тиждень січня.

І ще: Названо продукти, які допоможуть захистити судини

"За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі українців. В Україні не перевищено епідемічний поріг, немає епідемії грипу. Водночас підвищені показники захворюваності в 5 областях: Чернігівській, Житомирській, Київській, Одеській і Сумській. 6 людей померло від грипу", – відзначили у Мінздоров'я.

Важливо: щоб захиститись від грипу та його ускладнень потрібно вакцинуватися. За останній тиждень щеплення зробили ще тисяча українців.

Також медики зібрали прості поради в інфографіці, як не заразитися та не захворіти на грип:

МОЗ - фото 303292
МОЗ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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