Шість способів отримати максимум користі зі споживання картоплі

З картоплі можна готувати не лише пюре та супи

Картопля може приносити здоров'ю багато користі, якщо їсти її правильно. Тому фахівці діляться здоровими способами її приготування та споживання, які варто взяти на озброєння.

Картопля багата харчовими волокнами, калієм, вітаміном С, "нервовими" вітамінами групи В. Експерти розповіли про найбільш здорові способи їсти картоплю, що дозволяють організму отримувати максимальну кількість її цінних для здоров'я компонентів без ризику набрати зайву вагу.

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Запечена картопля. Запікання картоплі зі шкіркою не додасть зайвого жиру – замість цього ви отримаєте більше харчових волокон, вітаміну С, калію.

Картоплю треба нарізати скибочками, викласти на деко, скропити оливковою олією, присипати приправами – подрібненим часником, перцем, сіллю, петрушкою й іншими. Випікати 30-35 хвилин.

Смажена картопля. Смажена картопля не завжди потребує фритюру. Є корисніші способи приготувати її.

Наріжте кілька картоплин, киньте їх в оливкову олію, додавши сіль, перець, розмарин. Потримавши, викладіть на деко, запікайте у духовці 30-40 хвилин.

Картопляне пюре. Ще один здоровий спосіб їсти картоплю – ласувати пюре без додавання майонезу, вершків, сиру й інших насичених жиром інгредієнтів.

Необхідно відварити картоплю з декількома зубчиками часнику, потім злити воду, розтерти картоплю та часник із сіллю, чорним перцем, оливковою олією, а також дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Картопляний салат. Один з корисних гарнірів – простий і насичений поживними речовинами. Головне, не додавати майонезу, а також інших калорійних соусів.

Картоплю слід відварити до готовності, додавши сіль, – готовий продукт нарізати, доповнити нарізаною селерою, цибулею, вареними яйцями, огірком, солодким перцем, спеціями, оливковою олією.

Картопляний суп. У прохолодний день тарілка теплого картопляного супу є прекрасним некалорійним зігріваючим засобом. Фахівці рекомендують їсти здорові варіанти цієї страви – без додавання вершків, сиру, на курячому або овочевим бульйоні.

Потрібно відварити картоплю, цибулю, селеру, перець до неповної готовності, порізати кубиками й додати у бульйон, розмішати з невеличкою кількістю кукурудзяного крохмалю. Довести до повного приготування, приправити спеціями.

Шкірка картоплі. Вона теж може бути гарніром, причому з точки зору здорового харчування містить більше корисних речовин, ніж картопляна маса, яку зазвичай всі їдять. Наприклад, шкірка містить більше клітковини та вітаміну С, ніж розім'ята в пюре м'якоть.

Щоб приготувати з неї смачну страву, слід ретельно вимити й очистити бульбу, розрізати навпіл і вийняти з половинок серцевину. На деко нанести оливкову олію, викласти "чашки" картопляної шкірки, додати у них подрібнені трави, овочі, сіль, перець. Випікати до утворення скоринки.

Експериментуйте і готуйте з картоплі не лише пюре та супи. Вона дійсно може бути надзвичайно корисною, якщо правильно її готувати та споживати у розумній кількості.

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