Ідеально до чаю: рецепт гарбузового пирога з медом

Ароматний гарбузовий пиріг з медом – не тільки дуже смачна, а й корисна випічка, яка припаде до смаку всім членам вашої сім'ї.

Нам знадобиться: 1/4 горня вершкового масла, 1/3 горня цукру-піску, 1 ст. л. меду, 1 яйце, 1/4 ч. л. соди, 1/4 горня натурального йогурту, 1/4 горня гарбузового пюре, 1/4 ч. л. солі, 1/2 горня пшеничного і кукурудзяного борошна, 1/2 ч. л. лимонного соку.

І ще: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Спосіб приготування: Візьміть миску середнього розміру і змішайте в ній вершкове масло, цукор, мед і яйце. Після додайте соду, лимонний сік і натуральний йогурт.

Все ретельно перемішайте. Далі в масу додайте трохи солі, гарбузове пюре і два види борошна, знову перемішайте всі інгредієнти.

Увімкніть духовку і розігрійте до 180 градусів, влийте масу в форму і випікайте протягом 30-40 хвилин. Подавайте на стіл, додатково прикрасивши медом. Смачного!

Рецепт гарбузового пирога з медом

Це цікаво: Рецепт курячих стегон з апельсинами набирає популярності у мережі