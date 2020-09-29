Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Ідеально до чаю: рецепт гарбузового пирога з медом

  • 42
Гарбузовий пиріг - фото 1
Гарбузовий пиріг / foodandmood

Ароматний гарбузовий пиріг з медом – не тільки дуже смачна, а й корисна випічка, яка припаде до смаку всім членам вашої сім'ї.

Нам знадобиться: 1/4 горня вершкового масла, 1/3 горня цукру-піску, 1 ст. л. меду, 1 яйце, 1/4 ч. л. соди, 1/4 горня натурального йогурту, 1/4 горня гарбузового пюре, 1/4 ч. л. солі, 1/2 горня пшеничного і кукурудзяного борошна, 1/2 ч. л. лимонного соку.

І ще: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Спосіб приготування: Візьміть миску середнього розміру і змішайте в ній вершкове масло, цукор, мед і яйце. Після додайте соду, лимонний сік і натуральний йогурт.

Все ретельно перемішайте. Далі в масу додайте трохи солі, гарбузове пюре і два види борошна, знову перемішайте всі інгредієнти.

Увімкніть духовку і розігрійте до 180 градусів, влийте масу в форму і випікайте протягом 30-40 хвилин. Подавайте на стіл, додатково прикрасивши медом. Смачного!

Рецепт гарбузового пирога з медом - фото 428001
Рецепт гарбузового пирога з медом

Це цікаво: Рецепт курячих стегон з апельсинами набирає популярності у мережі

Джерело: foodandmood
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 5882
Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
  • 26 вересня, 15:10
  • 271
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2546148
Загрузка...
Новини