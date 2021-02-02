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Шість років без Кузьми: LEONVOCI випустив пісню "Мовчати"

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LEONVOCI виконав пісню Скрябіна Мовчати - фото 1
LEONVOCI виконав пісню Скрябіна Мовчати

До шостої річниці з дня загибелі лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка колектив LEONVOCI випустив свою версію пісню Кузьми "Мовчати". Слухайте пронизливе виконання зірок "Голосу країни" на Радіо МАКСИМУМ!

Шість років тому, 2 лютого 2015 року, Андрій Кузьменко потрапив у смертельну аварію на Дніпропетровщині. Таким чином музиканти з LEONVOCI долучилися до вшанування пам'яті кумира тисяч українців.

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Ми не були знайомі з Кузьмою, але захоплюємося його справжністю та неймовірною творчістю. Хочемо, щоб усі пам'ятали про нього, – сказав лідер колективу Назар Тацишин.

Також хлопці пояснили, чому обрали саме пісню "Мовчати".

Цю пісню вибрали, бо культура уже довгий час мовчить. Не відбуваються повноцінні концерти. І це доводить до крику, який ми часто виражаємо мовчанням. Іноді мовчанням можна виразити більше почуттів, ніж мовою..., – наголошують вони.

LEONVOCI – Мовчати, слухайте нове виконання пісні Кузьми Скрябіна:

Нагадаємо, що LEONVOCI – український чоловічий вокальний квартет, заснований 2015 року у Львові. У перекладі з італійської та іспанської LEONVOCI – "Голоси левів" або ж "Голоси Львова".

Репертуар гурту складається з композицій, арій з опер і популярної музики різними мовами. Хлопці співають іспанською, італійською, німецькою, французькою, польською, англійською та, звичайно ж, українською мовами.

У 2016 році колектив брав участь у польському телевізійному проекті "MAM TALENT!", де дійшов до півфіналу. У червні 2018 року гурт презентував перший альбом "Етнопростір". У вересні цього ж року квартет здобув перемогу на вокальному конкурсі імені Яна Кепури "Золотий потік", що у Польщі. 10 січня 2019 року відбувся перший сольний концерт в рідному Львові, під назвою "Вдома на Різдво". Також у січні 2019 року хлопці взяли участь у вокальному талант-шоу "Голос країни".

Щороку гурт LEONVOCI їздить у концертні тур у супроводі симфонічного оркестру країнами Європи. Квартет гастролює в Польщі, Угорщині, Франції, Німеччині, Данії та інших країнах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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