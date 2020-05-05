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Шикарну BMW 5-Series показали до прем'єри

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BMW - фото 1
BMW / autocentre

У мережі з'явилися офіційні знімки оновленого седана 5-Series серії G30. Зовнішність новинки розсекретили до прем'єри на форумі BMW Blog.

На фото можна помітити, що рестайлінгова версія пережила незначні зміни в екстер'єрі.

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У гібридної BMW 530 e G30 з M-пакетом передній бампер виконаний без світлодіодних елементів, а фари стали ще "злішими". Також збільшилася площа повітрозабірників, а частини решітки радіатора з хромованими затворами прилягають один до одного посередині.

За непідтвердженими даними, у BMW 5-Series має з'явитися "заряджена" гібридна версія 545 e загальною потужністю 400 кінських сил. Офіційна прем'єра оновленого авто очікується в кінці травня, а продаж – в кінці 2020 року.

Шикарну BMW 5-Series показали до прем'єри - фото 401800

Шикарну BMW 5-Series показали до прем'єри - фото 401801

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Джерело: autocentre
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