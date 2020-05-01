До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове

З нинішнього дня, 1 травня, водії можуть не вмикати ближнє світло фар або ходові вогні за містом.

У правилах дорожнього руху йдеться, що ближнє світло фар або ходові вогні необхідно включати в період з 1 жовтня по 1 травня незалежно від часу доби. В інший період, тобто з 1 травня по 1 жовтня включати світло фар не обов'язково і це не є порушенням.

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Відзначимо, що в період з 1 жовтня по 1 травня у разі невключення ближнього світла фар або ходових вогнів є правопорушенням за яке передбачено штраф.

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