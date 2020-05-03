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Легендарну Волгу перетворили на справжній масл-кар

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Волга - фото 1
Волга / insta

ГАЗ-21 є знаковим автомобілем радянського автопрому. Звичайно, його фірмовий дизайн не залишав байдужим. Однак, деякі з модифікацій роблять цей автомобіль тільки краще.

Днями в місті Дрогобич Львівської області була помічена Волга третьої серії, яка випускалася з 1962 по 1970 рік, з доволі нестандартним тюнинг.

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Приміром, Волгу оснастили турбіною, а також вирізали отвір у капоті з метою збільшення простору. Правда, це лише для дизайну, але виглядає нестандартно, і якоюсь мірою навіть красиво.

Крім того, модифікована Волга отримала перероблену підвіску і в результаті стала помітно нижчою. Щоправда, зміни не торкнулися салону, оскільки він і без цього чудово вписується, та і зберігся він добре. Крім змін під капотом, тюнери також змінили вихлоп.

Легендарну Волгу перетворили на справжній масл-кар - фото 401503

Легендарну Волгу перетворили на справжній масл-кар - фото 401504

Легендарну Волгу перетворили на справжній масл-кар - фото 401506

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Джерело: insta
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