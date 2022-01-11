"Шикарна, але талії нема": Настя Каменських позувала у прозорій сукні у Мексиці

На зимові канікули співачка Настя Каменських разом з чоловіком Потапом та подружками вирушила до теплої країни. З Мексики красуня хвалиться сексуальними фото!

На фото, опублікованому в інстаграмі зірки, вона позує у спокусливому образі.

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На новому знімку Каменських продемонструвала фігуру в прозорій сукні з ефектним принтом, а також у купальнику. Образ співачки доповнив чорний капелюх.

"Мексика для мене це про душевне зцілення, наповнення та очищення душі і тіла. Про великий крок до звільнення: від страхів, забобонів, комплексів, болю", – написала знаменитість. Однак такі кадри оцінили не всі фоловери Каменських, багато хто з них розкритикував як її фігуру, так і стиль: "Шикарна, але талії немає", "Гарна жінка! Але ця пристрасть натягувати плавки на вуха псує все".

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