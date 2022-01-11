Схудла солістка гурту KAZKA зізналася, що закохалася

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька свою відпустку вирішила провести не на морському курорті, а у колоритній Грузії. Дівчина поділилася, що по-справжньому закохалася у культуру країни та її людей!

На своїй сторінці в інстаграмі 29-річна артистка показала, як гуляє мальовничими вуличками міста.

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Так, Саша позувала у стильному бежевому плащі та сонцезахисних окулярах на тлі насичено-синіх дверей. Волосся вона залишила розпущеним і загадково усміхається на камеру.

Не можна не помітити її струнку фігуру: Олександра ще більше схудла після проєкту "Танці із зірками". Фотомодель Аліна Байкова в коментарях зазначила, що Зарицька щоразу стає гарнішою. Фоловери ж засипали Олександру компліментами у коментарях, захоплюючись її красою та фігурою.

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