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Спокуслива модель OnlyFans розкрила найдивніші прохання чоловіків: 18+

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Нова Джевелс розповіла про незвичайні примхи чоловіків - фото 1
Нова Джевелс розповіла про незвичайні примхи чоловіків / twitter.com/novaaa_jewels

Рудоволоса красуня з OnlyFans розповіла про дивні прохання, які отримує від своїх прихильників. І еротичне спіднє – доволі буденна справа для цієї зірки.

Нова Джевелс з Шотландії почала заробляти гроші на платформі OnlyFans ще влітку 2020 року, а згодом і проклала свій шлях у секс-індустрії, ставши вебмоделлю. Відтоді, як вона публікувала знімки з рейтингом 18+ та позувала у спокусливому спідньому, дівчина простежила, що існує частина доволі незвичайних побажань від чоловіків, передає Daily Star.

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І чим дивніші прохання фанатів, тим краще для Нови, адже вони приносять їй найбільше грошей.

"Водні види спорту це коли чоловіків збуджує сеча. Отже, вони хочуть дивитись, як я ходжу в туалет чи роблю це в душі, чи навіть наповнюю склянку. У мене є двоє постійних прихильників, які завжди хочуть, щоб я бризкала на них", – розповіла модель.

Також бувають прохання викласти на себе їжу на певний смак. Але на цьому незвичайні побажання не завершуються, адже моделі платять навіть за лоскотання.

"Лоскотання це моє улюблене. Чоловікам подобається концепція лоскотання, тож вони будуть віддавати гроші за те, щоб просто подивитись, як я лоскочу себе пальцями, пір'ячком чи чим завгодно. Мені теж до вподоби, тому я з задоволенням лежу упродовж кількох годин та лоскочу себе з ніг до голови. Коли мені за це платять, це ще приємніше", – ділиться Нова.

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twitter.com/novaaa_jewels

Зірка контенту для дорослих зізналась, що відмовилась від стандартної роботи задля секс-індустрії та відтоді не озиралась назад.

"Тепер у мене є робота, де поки у мене є ноутбук або телефон, я можу працювати буквально з будь-якої точки світу. Мені не потрібно ні перед ким звітувати, я сама обираю робочі години. І мене досі вражає, що суми, які я раніше заробляла за цілий тиждень у якості весільного координатора, можу отримати за день зараз. Навіть не так, іноді буквально за кілька годин", – підсумувала Нова.

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twitter.com/novaaa_jewels
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twitter.com/novaaa_jewels

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twitter.com/novaaa_jewels
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twitter.com/novaaa_jewels

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