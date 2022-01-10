Спокуслива модель OnlyFans розкрила найдивніші прохання чоловіків: 18+

Рудоволоса красуня з OnlyFans розповіла про дивні прохання, які отримує від своїх прихильників. І еротичне спіднє – доволі буденна справа для цієї зірки.

Нова Джевелс з Шотландії почала заробляти гроші на платформі OnlyFans ще влітку 2020 року, а згодом і проклала свій шлях у секс-індустрії, ставши вебмоделлю. Відтоді, як вона публікувала знімки з рейтингом 18+ та позувала у спокусливому спідньому, дівчина простежила, що існує частина доволі незвичайних побажань від чоловіків, передає Daily Star.

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І чим дивніші прохання фанатів, тим краще для Нови, адже вони приносять їй найбільше грошей.

"Водні види спорту – це коли чоловіків збуджує сеча. Отже, вони хочуть дивитись, як я ходжу в туалет чи роблю це в душі, чи навіть наповнюю склянку. У мене є двоє постійних прихильників, які завжди хочуть, щоб я бризкала на них", – розповіла модель.

Absolutely stunning goddess @Novaaa_Jewels

Model

Camgirl

Content creator

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Dream girl in lingerie with the very kissable ass

Tuesday Tease heaven

Absolutely stunning

pic.twitter.com/NVDBJNakNb — camgirl_model_heaven (@camgirlheaven66) January 4, 2022

Також бувають прохання викласти на себе їжу на певний смак. Але на цьому незвичайні побажання не завершуються, адже моделі платять навіть за лоскотання.

"Лоскотання – це моє улюблене. Чоловікам подобається концепція лоскотання, тож вони будуть віддавати гроші за те, щоб просто подивитись, як я лоскочу себе пальцями, пір'ячком чи чим завгодно. Мені теж до вподоби, тому я з задоволенням лежу упродовж кількох годин та лоскочу себе з ніг до голови. Коли мені за це платять, це ще приємніше", – ділиться Нова.

twitter.com/novaaa_jewels

Зірка контенту для дорослих зізналась, що відмовилась від стандартної роботи задля секс-індустрії та відтоді не озиралась назад.

"Тепер у мене є робота, де поки у мене є ноутбук або телефон, я можу працювати буквально з будь-якої точки світу. Мені не потрібно ні перед ким звітувати, я сама обираю робочі години. І мене досі вражає, що суми, які я раніше заробляла за цілий тиждень у якості весільного координатора, можу отримати за день зараз. Навіть не так, іноді буквально за кілька годин", – підсумувала Нова.

twitter.com/novaaa_jewels

twitter.com/novaaa_jewels

twitter.com/novaaa_jewels

twitter.com/novaaa_jewels

twitter.com/novaaa_jewels

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