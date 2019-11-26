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Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів збірних: на якому місці Шева
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Наставник збірної України Андрій Шевченко увійшов до ТОП-10 найкращих тренерів національних команд у 2019 році.
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко включений до ТОП-10 найкращих тренерів національних команд за версією IFFHS.
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Шевченко посів восьме місце, набравши 41 очко. Очолив рейтинг тренер збірної Португалії (112), другий – наставник Бразилії Тіте (102), третім став Роберто Мартінес (97), що очолює команду Бельгії.
Також у ТОП-10 потрапили Дідьє Дешам (Франція, 87), Гарет Ворот (Англія, 45), Роберто Манчіні (Італія, 42) та Фелікс Санчес (Катар, 11). Нагадаємо, під керівництвом Андрія Шевченка збірна України виграла свою групу в Лізі націй, а також достроково кваліфікувалася на Євро 2020.
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