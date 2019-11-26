Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів збірних: на якому місці Шева

  • 15
Шева - фото 1
Шева / glavred

Наставник збірної України Андрій Шевченко увійшов до ТОП-10 найкращих тренерів національних команд у 2019 році.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко включений до ТОП-10 найкращих тренерів національних команд за версією IFFHS.

І ще: Ось хто виконуватиме Гімн України перед матчами збірної на Євро 2020

Шевченко посів восьме місце, набравши 41 очко. Очолив рейтинг тренер збірної Португалії (112), другий – наставник Бразилії Тіте (102), третім став Роберто Мартінес (97), що очолює команду Бельгії.

Також у ТОП-10 потрапили Дідьє Дешам (Франція, 87), Гарет Ворот (Англія, 45), Роберто Манчіні (Італія, 42) та Фелікс Санчес (Катар, 11). Нагадаємо, під керівництвом Андрія Шевченка збірна України виграла свою групу в Лізі націй, а також достроково кваліфікувалася на Євро 2020.
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів збірних: на якому місці Шева - фото 370412

Читайте також: Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 591
Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
  • 23 листопада, 14:20
  • 219
Діамантова рука: що стало з акторами фільму нашого дитинства
  • 22 листопада, 18:21
  • 1140
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Андрій Шевченко