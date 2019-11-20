Ось хто виконуватиме Гімн України перед матчами збірної на Євро 2020

Важливу місію виконання Гімну України перед кожним матчем нашої збірної в рамках Чемпіонату Європи з футболу 2020 довірили артисту, який співав на стадіоні "Металіст" у Харкові перед поєдинком з Литвою.

Ви, звісно, вже здогадались, що ж це артист! Так, виконувати Гімн перед усіма матчами "синьо-жовтих" на Євро 2020 буде Михайло Хома, більше відомий як DZIDZIO.

Це цікаво: DZIDZIO розповів про небезпечну ситуацію на борту літака

"DZIDZIO – із днем народження! Найбільш душевний виконавець гімну України, голос якого невдовзі почує вся футбольна Європа, оскільки Українська асоціація футбол довірила Михайлу Хомі вживу виступати перед кожним матчем збірної на Євро 2020", – повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Пропонуємо ще раз насолодитись потужним співом Михайла Хоми, який зачарував виконанням Гімну перед матчем Україна – Литва (2:0):

Читайте також: Названо 100 найдорожчих футболістів світу