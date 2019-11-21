Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка

Після того, як завершилася кваліфікація у фінальну стадію чемпіонату Європи 2020 року, стали відомі склади чотирьох кошиків для жеребкування фінальної стадії турніру.

У першому кошику зібрані найкращі команди відбору, в останньому – дві найгірші, в березні 2020 року до них додадуться ще чотири збірні, які пройдуть на чемпіонат Європи через плей-офф Ліги націй.

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Кошик 1: Бельгія, Італія, Англія, Німеччина, Іспанія, Україна

Кошик 2: Франція, Польща, Швейцарія, Хорватія, Нідерланди, Росія

Кошик 3: Португалія, Туреччина, Данія, Австрія, Швеція, Чехія

Кошик 4: Уельс, Фінляндія, чотири переможці плей-офф Ліги націй

За підсумками жеребкування, яке відбудеться в Бухаресті 30 квітня, в шести групах виявиться по одній збірній з кожного кошика.

Євро 2020

Збірна України за підсумками кваліфікації потрапила у перший кошик і не може зіграти в квартетах, де вже є збірні Англії, Італії, Німеччини та Іспанії. Також команда Шевченка не зіграє в групі B з Росією, оскільки УЄФА розводить збірні цих країн, і автоматично вирушить у квартет C до Нідерландів.

Можливі суперники України

Збірній України доведеться дізнатися ще двох своїх суперників на Євро 2020 року, це будуть команди з третього і четвертого кошика. З третього кошика команді Шевченка не зможе випасти лише збірна Данії, яка через проведення матчів у своїй столиці визначена в групу B. Потенційні суперники збірної України: Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція і Чехія.

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