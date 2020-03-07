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Шевченко оголосив склад збірної України на матчі проти Франції та Польщі
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Стали відомі імена футболістів збірної, які зіграють у товариських зустрічах: без сюрпризів не обійшлося.
Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список з 24-х гравців, яких він викликав для підготовки та участі в контрольних матчах проти Франції та Польщі.
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У складі збірної України, яка зіграє в товариських матчах зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) і Польщі (31 березня, Хожув) виявилося п'ять представників київського "Динамо". Наставник "жовто-синіх" вирішив не викликати лідерів киян Віталія Буяльського та Сергія Сидорчука і колишнього капітана команди Дениса Гармаша. Склад української збірної виглядає так:
Голкіпери: Андрій Пятов ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Ов'єдо", Іспанія), Юрій Паньків ("Олександрія")
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Сергій Болбат (усі "Шахтар"), Ігор Пластун ("Гент", Бельгія), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія)
Півзахисники: Тарас Степаненко, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко (усі "Шахтар"), Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Циганков, Володимир Шепелєв (обидва "Динамо"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Руслан Малиновський ("Аталанта", Італія)
Нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина).
Вболіваємо за наших!
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