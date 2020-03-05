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Матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус
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Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що матчі чемпіонату України можуть перенести через епідемію коронавірусу в світі.
Крім того, матчі можуть провести без глядачів.
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"Ми надіслали запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі. Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", – заявив Дикий.
Відзначимо, що наразі у світі захворіло вже понад 90 тисяч людей, а померло більше трьох тисяч людей. Нагадаємо, півфінальний матч Кубка Італії між "Ювентусом" і "Міланом" скасували через коронавірус.
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