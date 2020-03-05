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Коронавірус 8 березня

Матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус

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УПЛ, ФК Шахтар - фото 1
УПЛ, ФК Шахтар / xsport

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий заявив, що матчі чемпіонату України можуть перенести через епідемію коронавірусу в світі.

Крім того, матчі можуть провести без глядачів.

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"Ми надіслали запит до Міністерства охорони здоров'я України з цього питання. Чекаємо на відповідь. Також в постійному контакті зі спортивно-медичним комітетом УАФ. Тримаємо руку на пульсі. Якщо у нас з'являться причини для скасування або перенесення матчів, то обов'язково оперативно відреагуємо", – заявив Дикий.

Відзначимо, що наразі у світі захворіло вже понад 90 тисяч людей, а померло більше трьох тисяч людей. Нагадаємо, півфінальний матч Кубка Італії між "Ювентусом" і "Міланом" скасували через коронавірус.

Матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус - фото 390370

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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