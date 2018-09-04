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Шевченко назвав помічника тренера збірної України

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Шовковський провів 92 зустрічі у футболці збірної України - фото 1
Шовковський провів 92 зустрічі у футболці збірної України / championat

Воротар київського Динамо Олександр Шовковський став новим помічником тренера нашої збірної Андрія Шевченка.

Так, наставник "біло-синіх" вже представив колишнього воротаря команди своїм підопічним перед тренувальним заняттям.

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Варто уточнити, що офіційна презентація Шовковського в якості тренера збірної України пройде у вівторок, 4 вересня, на прес-конференції в Києві. Ймовірно, колишній воротар вперше займе місце на тренерській лавці національної команди 6 вересня під час матчу Ліги націй з Чехією.

Як відомо, Олександр Шовковський провів 92 зустрічі у футболці збірної України. Крайньою для нього стала гра з Уругваєм 2 вересня 2011 року. Шовковський завершив кар'єру футболіста в 2016 році і отримав тренерську ліцензію.

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Джерело: championat
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