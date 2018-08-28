Шевченко назвав склад збірної на Лігу націй

Вже 6 вересня збірна України зіграє з Чехією / ffu

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив склад збірної на матчі Ліги націй 2018.

Вперше в національну команду викликані Андрій Цуріков з "Олександрії" і Олег Данченко з "Шахтаря".

І ще: Українець Лунін провів перше тренування за новий клуб

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко ("Шахтар"), Микита Бурда ("Динамо"), Олександр Караваєв ("Зоря"), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко ("Андерлехт", Бельгія), Андрій Цуріков ("Олександрія").

Роман Яремчук і Андрій Шевченко

Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Тарас Степаненко, Марлос ("Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Малиновський ("Генк", Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Бесєдін ("Динамо").

До резервного списку потрапили нападник Євген Селезньов ("Акхісар Беледієспор", Туреччина) і захисник Василь Кравець ("Луго", Іспанія).

Нагадаємо, вже 6 вересня збірна України зіграє з Чехією, а 9 вересня у Львові прийме Словаччину.

Читайте також: Динамо – Аякс: прогноз і ставки букмекерів на матч Ліги Чемпіонів