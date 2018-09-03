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Легендарний Роналдо став власником іспанського футбольного клубу

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У минулому сезоні "Вальядолід" посів четверте місце - фото 1
У минулому сезоні "Вальядолід" посів четверте місце / twitter

Новим власником іспанського Вальядоліда став славетний бразильський футболіст Роналдо.

Роналдо придбав 51% акцій клубу за 30 млн євро, повідомляє "Вальядолід" у Тwitter.

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"Футбол – моя пристрасть. У нас є все, щоб досягати наших цілей, ми хочемо не просто залишитися в Примері, а зробити більше, створити конкурентоспроможну команду", – сказав Роналдо. 40-річний Роналдо є дворазовим чемпіоном світу, він двічі вигравав "Золотий м’яч" та тричі визнавався гравцем року за версією ФІФА.

У минулому сезоні "Вальядолід" посів четверте місце у другому іспанському дивізіоні та здобув право виступати у Прімері у матчах плей-офф.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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