На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Легендарний Роналдо став власником іспанського футбольного клубу
-
- 36
Новим власником іспанського Вальядоліда став славетний бразильський футболіст Роналдо.
Роналдо придбав 51% акцій клубу за 30 млн євро, повідомляє "Вальядолід" у Тwitter.
І ще: Лео Мессі встановив новий історичний рекорд
"Футбол – моя пристрасть. У нас є все, щоб досягати наших цілей, ми хочемо не просто залишитися в Примері, а зробити більше, створити конкурентоспроможну команду", – сказав Роналдо. 40-річний Роналдо є дворазовим чемпіоном світу, він двічі вигравав "Золотий м’яч" та тричі визнавався гравцем року за версією ФІФА.
У минулому сезоні "Вальядолід" посів четверте місце у другому іспанському дивізіоні та здобув право виступати у Прімері у матчах плей-офф.
Читайте також: Коноплянку вигнали з поля в Німеччині: опубліковано відео
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
22:54Учені виявили несподівану користь брехні
-
22:22Рай перфекціоніста: який вигляд мають ідеальні хвилі
-
21:52Реальна швидкість літаків: ефектне відео
-
21:24Сталлоне поділився милим знімком з родиною
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:50Фотограф показує хіпстерів у Марокко: яскраві кадри
-
20:21Ніна Добрев поділилась фото та відео з Burning Man 2018
-
19:52Лікарі розповіли, як уникнути імпотенції
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце
-
19:23Ірину Шейк присоромили за безглузду сукню
-
19:12Як Меган Маркл називає принца Гаррі
-
18:54Легендарний Роналдо став власником іспанського футбольного клубу
-
18:46Еліта: трейлер нового молодіжного серіалу Netflix
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
18:22TAYANNA і Алан Бадоєв знялися у спекотній фотосесії
-
18:15Дуа Ліпа шокувала фанатів кардинальними змінами
-
17:58Жінці повернули викрадений гаманець через 18 років
-
17:45Чому погіршується зір: у МОЗ розвіяли популярні міфи
-
17:24Ryanair запустив перший рейс з України
-
17:16Скульптури з Lego, які вражають: ефектні фото
-
16:54Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х
-
16:41Ангел Victoria's Secret показала, як тренується перед шоу
-
16:23Лео Мессі встановив новий історичний рекорд
-
16:13Які продукти не варто тримати у пластиковому посуді
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце
-
16:00Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи
-
14:30Як змінилися актори серіалу Район Мелроуз за 26 років: фото тоді і зараз
-
13:22І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським
-
11:45Не поспішайте звільнятися: Супрун розповіла, як пережити "післявідпустковий синдром"
-
07:00Гороскоп на тиждень 3 – 9 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
00:31Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у другому прямому ефірі
- 02 вересня
-
19:44Виступ українця відзначили на авіашоу в Чехії: видовищне відео
-
17:00Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ
-
14:33Pianoбой випустив пісню Підручник: текст новинки
-
12:00Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
-
10:49Синоптик попередила про різку зміну погоди у вересні
-
08:49Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
- 01 вересня
-
22:00Х-фактор 9 сезон 1 випуск онлайн – чим вразили учасники
-
19:29Топ-модель по-українськи 2: хто пройшов у новий сезон проекту
-
16:10Київ вдень та вночі 5 сезон: усі герої популярного серіаліті
-
11:21Магнітні бурі у вересні 2018: календар небезпечних дат
-
09:50Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
07:22Гороскоп на вересень 2018 для всіх знаків: що приготували вам зірки
- 31 серпня
-
20:53Найбільш слабкі чоловіки за знаком Зодіаку
-
17:25Консервований перець: смачні салати на зиму
-
15:00Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
12:55Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:085 книг про школу, які допоможуть батькам зрозуміти своїх дітей