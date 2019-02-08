Шевченко хотів відвідати матч Шахтар – Айнтрахт, а залишився без житла

Тренеру збірної України Андрію Шевченку не вистачило номера у престижному готелі Харкова. Ось такий ажіотаж викликав майбутній матч Шахтаря у Лізі Європи.

У першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, який відбудеться 14 лютого в Харкові, донецький "Шахтар" зіграє проти франкфуртського "Айнтрахта". Німецька команда вже забронювала в Харкові цілий готель Superior Golf & Spa, де традиційно зупиняються всі суперники "Шахтаря" в єврокубках.

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Як виявилося, тренер збірної України Андрій Шевченко планував відвідати матч Шахтар – Айнтрахт, адже в цьому готелі в нього є постійний номер. Але, цього разу йому доведеться шукати інше житло...

"Ми завжди запитуємо у приїжджих команд: "Можна здати вам готель без одного номера?". У половині випадків заперечень не було. Але іноді, як і зараз з "Айнтрахтом", гості кажуть: "Ні". Андрій не ображається. Оскільки так сталося, після матчу він буде ночувати у мене вдома. Заберу його після гри, поспілкуємося", – зазначив власник готелю Юрій Сапронов.

Матч Шахтар – Айнтрахт відбудеться 14 лютого в Харкові

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