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Сексапільна дружина капітана мадридського Реала зробила сміливий пірсинг

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Рамос зустрічається з журналісткою Пілар Рубіо з вересня 2012 року - фото 1
Рамос зустрічається з журналісткою Пілар Рубіо з вересня 2012 року / YouTube

Дружина футболіста Серхіо Рамоса Пілар Рубіо вирішила бути більш сучасною. Знаменита журналістка пішла на сміливий крок, зробивши "масовий пірсинг" у вухах.

Пілар Рубіо, дружина капітана мадридського "Реала" Серхіо Рамоса намагається йти у ногу з часом і модою.

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"Скористалася п'ятницею, щоб прикрасити свої вуха. Для початку зробила по 4 проколювання у кожному вусі. Я обіцяю повернутися наступного тижня", – написала Пілар у своєму Instagram біля фотографій.

Гортайте фотогалерею:

Рамос зустрічається з журналісткою Пілар Рубіо з вересня 2012 року. Пілар старша за Серхіо на 8 років. 6 травня 2014 у пари народився син Серхіо Рамос Рубіо-молодший. 14 листопада 2015 року у Серхіо та Пілар народився син Марко. А 25 березня 2018 року у них народився третій син Алехандро. 17 липня 2018 року Серхіо зробив пропозицію Пілар, вона погодилася.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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