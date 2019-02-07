Ракицький у Росії заговорив про гімн України

Українець Ярослав Ракицький перейшов у російський "Зеніт". Спортивним журналістам стало цікаво, чому футболіст ніколи не співав українського гімну.

Захисник Ярослав Ракицький, який перейшов з донецького "Шахтаря" в російський "Зеніт", пояснив російським журналістам, чому перед початком ігор не співав гімн України.

І ще: Мессі поголив бороду і став справжнім джентльменом

"Я колись таке говорив? Послухайте, вся країна співає гімн, і футболісти теж. Але для мене є одне правило: якщо вийшов на поле, треба віддавати себе повністю, а не: "Як загорланю Лепсом, а потім прийду і сдуюсь. Навіщо воно мені треба? Я себе так налаштовую", – сказав футболіст в інтерв'ю каналу "Росія 24".

Ярослав Ракицкий: «Очень много слышал о болельщиках „Зенита“ и хочу ощутить их поддержку на поле»



Первое интервью новичка сине-бело-голубых: https://t.co/UNQdT2WiJp pic.twitter.com/Mf352xhtsp — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 січня 2019 р.

Тим часом дружина футболіста Серхіо Рамоса Пілар Рубіо вирішила бути більш сучасною. Знаменита журналістка пішла на сміливий крок, зробивши "масовий пірсинг" у вухах.

Читайте також: У Британії чорний кіт-футболіст став зіркою матчу: відео