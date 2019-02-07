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Ракицький у Росії заговорив про гімн України

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Ракицький відповів на запитання, яке цікавило усіх - фото 1
Ракицький відповів на запитання, яке цікавило усіх / 112 Украина

Українець Ярослав Ракицький перейшов у російський "Зеніт". Спортивним журналістам стало цікаво, чому футболіст ніколи не співав українського гімну.

Захисник Ярослав Ракицький, який перейшов з донецького "Шахтаря" в російський "Зеніт", пояснив російським журналістам, чому перед початком ігор не співав гімн України.

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"Я колись таке говорив? Послухайте, вся країна співає гімн, і футболісти теж. Але для мене є одне правило: якщо вийшов на поле, треба віддавати себе повністю, а не: "Як загорланю Лепсом, а потім прийду і сдуюсь. Навіщо воно мені треба? Я себе так налаштовую", – сказав футболіст в інтерв'ю каналу "Росія 24".

Тим часом дружина футболіста Серхіо Рамоса Пілар Рубіо вирішила бути більш сучасною. Знаменита журналістка пішла на сміливий крок, зробивши "масовий пірсинг" у вухах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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