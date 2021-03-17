На продаж виставили лімузин Cadillac з фільму Хрещений батько: його стартова ціна смішна

На майданчику GWS Auctions виставили на продаж Cadillac Fleetwood 75 1950 року з незвичайною історією. Стверджується, що цей лімузин використовувався на зйомках фільму "Хрещений батько" 1972 року режисера Френсіса Форда Копполи.

За попередніми оцінками, машину пустять з молотка за 100 тисяч доларів. Але наразі на GWS Auctions ще не з'явився жоден охочий придбати це авто. Сам же аукціон триватиме до 27 березня.

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Лімузин Cadillac Fleetwood 75 часто з'являвся у сценах "Хрещеного батька" Копполи. Наприклад, саме на ньому Майкл Корлеоне у виконанні Аль Пачіно приїжджає на зустріч зі своєю коханою Кей Адамс, котру грала Дайан Кітон. У різні роки автомобіль з'являвся і в інших картинах, але не настільки відомих.

Крім того, серед колишніх власників машини вказана голлівудська актриса Мей Вест і богемний екстрасенс Джерон Крісвелл Кінг, який виступав під сценічним псевдонімом Дивовижний Крісвелл.

Лімузин Fleetwood 75 оснащений мотором V8 об'ємом 5,4 літра потужністю 190 кінських сил. Зазвичай у парі з двигуном працювала трьохступенева механічна коробка передач, проте опціонально можна було замінити її на чотиридіапазонний автомат. У салоні лімузина могли розміститися семеро людей.

За минулий рік з молотка пустили з десяток автомобілів, що знімалися у фільмах. Серед них, наприклад, був Ford Mustang Eleanor з "Викрасти за 60 секунд", DeLorean DMC-12 і пікап Toyota Xtra Cab SR5 з "Назад в майбутнє", а також Volkswagen Karmann Ghia і Cadillac Coupe DeVille з "Одного разу в... Голлівуді".

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