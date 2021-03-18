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Найдивніший автомобіль у світі виставили на аукціон: фото
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На перший погляд, може здатися, що це не автомобіль і що він взагалі не справжній. Але ні – він дійсно існує і навіть здатний пересуватися. Мабуть, найдивнішу машину в історії автопрому побудували 5 років тому. Головним ідеологом і автором став дизайнер Джої Ройтер.
Як пише MSN, автомобіль отримав назву Consumer і платформу Ford Festiva 1993 року з 1,3-літровим бензиновим мотором. Що стосується кузова, він фактично зроблений вручну з рослинного матеріалу під назвою Xorel, тому автомобіль вийшов надлегким – менше ніж 600 кг.
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Попри те, що незвичайна машина має кермо, фари, дзеркала і ремені безпеки, щоб їздити на ньому по дорогах загального користування, необхідно оформити його, швидше за все, як саморобне авто. Зараз Consumer виставлений на аукціон Cars & Bids з початковою ціною в 9000 доларів. Раніше ж він стояв в Автомобільному музеї Петерсена.
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