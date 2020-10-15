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Шерон Стоун зізналася, що спеціально оголилася, щоб отримали роль в Основному інстинкті

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Шерон Стоун розповіла про роль в Основному інстинкті - фото 1
Шерон Стоун розповіла про роль в Основному інстинкті / gettyimages

Рідкісне інтерв'ю 62-річної Шерон Стоун обходиться без питань про, мабуть, найбільш знаменитий фільмі у її кар'єрі – "Основний інстинкт". Не стала винятком і бесіда з Дрю Беррімор у рамках її нового ток-шоу.

Шерон зізналася, що задля отримання ролі спокусливої ​​красуні Кетрін Трамелл у фільмі Пола Верховена, вона усвідомлено прийняла рішення знятися оголеною для Playboy. Актриса також зазначила, що навіть у молодості завжди мислила швидше стратегічно, а не легковажно.

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"Я вирішила, що спеціально знімуся у Playboy, тому що хотіла отримати роль у фільмі "Основний інстинкт". Хоча тоді я й гадки не мала, що він мені принесе. Я дійсно думала, що це підходяща роль для мене, і я знала, що мені потрібно зробити, щоб отримати її", – розповіла Стоун.

Шерон Стоун зізналася, що спеціально оголилася, щоб отримали роль в Основному інстинкті - фото 430400

Роль принесла їй звання секс-символа, мільйони шанувальників і зірковий статус, який дозволив їй знятися і в інших великих проєктах, наприклад, у фільмі "Казино", де її партнером став Роберт Де Ніро.

Але колеги по Голлівуду Шерон і Дрю обговорили не лише роботу, мова зайшла і про особисте життя. Стоун, яка є мамою трьох дітей, зізналася, що зараз зовсім не зацікавлена ​​у романтичних стосунках.

"Я зав'язала з побаченнями, тому що вважаю людей нещирими і не вартими мого часу. Мені більше подобається проводити час на самоті або з дітьми та друзями. Я просто відчуваю, що мені не потрібна ще одна дитина, я не хочу нещирості, не хочу ігор. Не знаю навіть як сказати, щоб це прозвучало коректно", – заявила Шерон.

Беррімор погодилася зі своєю гостею і зізналася, що відчуває те ж саме. Нагадаємо, що недавно актриса сама зізналася, що не хоче ще раз виходити заміж.

"У мене дійсно є хороші друзі-чоловіки, але коли справа доходить до емоційної зрілості у стосунках, я відчуваю, що чоловіки і жінки перебувають на різних рівнях", – додала Шерон.

Актриса розповіла Дрю, що намагається донести цю думку і до своїх синів: 20-річного Роен Джозефа Бронштейна, 15-річного Лерда Вонна Стоуна і 14-річного Квінна Келлі Стоуна.

"Іноді вони входять у мою кімнату втрьох, починають якусь свою чоловічу розмову, а помітивши мене, кажуть: "Ми не повинні обговорювати це перед мамою". І я відповідаю: "Ви не повинні обговорювати це один перед одним". Поговорімо про це. У світі є певні страхи, які відчувають хлопчики та чоловіки, тому що існує неправильне розуміння влади й того, що значить бути мужнім.
Тому я намагаюся навчити своїх хлопчиків, що ідеї про те, що значить бути сильним і важливим, які транслюють чоловіки, можуть бути не зовсім правильними і, можливо, у результаті не принесуть їм користі навіть у відносинах один з одним", – розповіла актриса.

Беррімор також розпитала Стоун, як їй вдається мати такий добрий вигляд. Усіх секретів актриса не розкрила, але зазначила, що з віком варто уважніше ставитися до свого тіла і вчитися відмовляти собі в надмірності.

"Я думаю, що з віком треба вміти домовлятися з матір'ю-природою і з часом. Є певні речі, які приносять задоволення, коли ми молоді, але шкідливі, коли ми стаємо старшими. Обжерливість й алкоголь не дуже гарні, коли переходиш певний рубіж. Коли мені виповнилося 40 років, я подумала, що хотіла б постаріти, як танцівниця. Мені завжди здавалося, що жінки, які були танцівницями, так красиво старіють, у них прекрасна постава, вони прекрасно рухалися", – зазначила вона.

Також вона додала: "Я подумала, що повинна поводитися як танцівниця, а також мені варто переглянути свій раціон. Я уважно ставлюся до того, що я вкладаю у своє тіло, і до того, як я ставлюся до свого тіла, щоб зберегти його".

Шерон Стоун викликає непідробний захват. Ця жінка – неймовірна!

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