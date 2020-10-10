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Леся Нікітюк у чорному купальнику порівняла себе з Шерон Стоун

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Популярна телезірка Леся Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграмі опублікувала сексуальні фотографії. Шанувальники у захваті від спортивної, підтягнутої фігури Лесі!

На нових кадрах знаменитість позує в чорному роздільному купальнику і солом'яному капелюсі.

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Леся повернулася боком до камери, зробивши основний акцент на оголених сідницях. Гарний краєвид на Нікітюк у вигляді моря і чистого неба, зробив фото ще досконалішим. Більш того, на небі з хмар вималювалася серце. Сама Леся прокоментувала своє фото так:

"Шерон Стоун. Молоді роки. Знайдіть в небі сердечко і поставте його мені в коментарях!". Шанувальники захопилися апетитними формами телезірки і розсипалися в компліментах: "Після цих фото залишається приємне враження", "Дуже гарна!", "Соковита бомбіта".

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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