Шерон Стоун розповіла, хто з акторів цілується найкраще

62-річна актриса Шерон Стоун взяла участь в шоу Watch What Happens Live, де розповіла, який поцілунок в її кар'єрі найбільше запам'ятався.

Зірка "Основного інстинкту" зізналася, що найкращий поцілунок у неї був з актором Робертом Де Ніро.

І ще: Ірина Шейк без білизни зачарувала чоловіків

Разом з ним вона зіграла в кримінальній драмі "Казино", прем'єра якого відбулася в 1995 році. Там Шерон зіграла елітну повію Лас-Вегаса – Джинджер Маккенну, а Роберт Де Ніро – її чоловіка Сема.

Стоун відзначила, що захоплюється актором, шанобливо до нього ставиться, і поруч з ним їй було важко втримати себе в руках. Їх поцілунок в "Казино" став для знаменитості дуже хвилюючим і приголомшливим, тому Шерон, без тіні сумніву заявила, що Роберт цілується краще за всіх.

Це цікаво: Відома гаряча модель знялася оголеною на балконі: інтимне фото (18+)