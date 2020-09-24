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Шерон Стоун розповіла, хто з акторів цілується найкраще

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Шерон Стоун - фото 1
Шерон Стоун / gettyimages

62-річна актриса Шерон Стоун взяла участь в шоу Watch What Happens Live, де розповіла, який поцілунок в її кар'єрі найбільше запам'ятався.

Зірка "Основного інстинкту" зізналася, що найкращий поцілунок у неї був з актором Робертом Де Ніро.

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Разом з ним вона зіграла в кримінальній драмі "Казино", прем'єра якого відбулася в 1995 році. Там Шерон зіграла елітну повію Лас-Вегаса – Джинджер Маккенну, а Роберт Де Ніро – її чоловіка Сема.

Стоун відзначила, що захоплюється актором, шанобливо до нього ставиться, і поруч з ним їй було важко втримати себе в руках. Їх поцілунок в "Казино" став для знаменитості дуже хвилюючим і приголомшливим, тому Шерон, без тіні сумніву заявила, що Роберт цілується краще за всіх.

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Джерело: metro
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