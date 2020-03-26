Шерон Стоун показала домашнє фото під час карантину

Відома актриса і колишня модель Шерон Стоун показала природну красу без макіяжу. Зірка також перебуває на самоізоляції і ділиться з шанувальниками домашніми образами. Теплим кадром красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото 62-річна Шерон Стоун знялася в теплому светрі з синьою футболкою під ним і коротких білих шортах з чорним принтом. Модель позувала без макіяжу, волосся зібрала на потилиці і одягла окуляри.

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В руках Стоун тримала табличку з написом: "Я залишаюся вдома для своїх дітей, безпеки людства, матері-природи".

Також зірка зазначила, що привезти час самоізоляції можна з користю. Стоун запропонувала проаналізувати ситуацію і зрозуміти, "хто ти насправді".

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