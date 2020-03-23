Ольга Куриленко заявила, що вилікувалась від коронавірусу вдома

Дівчина Джеймса Бонда, українка Ольга Куриленко вилікувалася від коронавірусу і розповіла, як це зробила.

Голлівудська знаменитість, актриса українського походження Ольга Куриленко нещодавно заразилася коронавірусом. Тепер актриса повідомила, що повністю одужала від Covid-19.

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"Я думаю, що повністю одужала. Коротко про перебіг хвороби: в перший тиждень мені було дуже погано і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень!!! Піднятися було важко. Божевільна втома. Головний біль дикий", – написала Куриленко.

За її словами, на другий тиждень хвороби температура знизилася, з'явився невеликий кашель. Наразі всі симптоми коронавірусу зникли, залишилася тільки втома. Цікаво, що актриса вилікувалась вдома на самоізоляції.

"Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином", – повідомила актриса.

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