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Карантин Коронавірус

Ольга Куриленко заявила, що вилікувалась від коронавірусу вдома

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Куриленко - фото 1
Куриленко / instagram

Дівчина Джеймса Бонда, українка Ольга Куриленко вилікувалася від коронавірусу і розповіла, як це зробила.

Голлівудська знаменитість, актриса українського походження Ольга Куриленко нещодавно заразилася коронавірусом. Тепер актриса повідомила, що повністю одужала від Covid-19.

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"Я думаю, що повністю одужала. Коротко про перебіг хвороби: в перший тиждень мені було дуже погано і я майже весь час лежала з високою температурою і багато спала. Я спала 12 годин за ніч і потім ще години 3-4 вдень!!! Піднятися було важко. Божевільна втома. Головний біль дикий", – написала Куриленко.

За її словами, на другий тиждень хвороби температура знизилася, з'явився невеликий кашель. Наразі всі симптоми коронавірусу зникли, залишилася тільки втома. Цікаво, що актриса вилікувалась вдома на самоізоляції.

"Тепер практично ніяких симптомів немає. Тільки трохи кашель є вранці, але потім він повністю йде на весь день. Тепер я насолоджуюся відпочинком і проводжу час з сином", – повідомила актриса.

Happy Mother’s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered To recapitulate: For one week I felt pretty bad and was mostly in bed, sleeping, with high fever and strong headache. The second week, the fever was gone but some light cough appeared and I felt very tired. By the end of the second week I felt totally fine. Cough is almost gone although I still cough in the mornings but then it completely goes away for the day! I’m fine! And now I’m just enjoying this time to reflect on many things and spend my time with my son. Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!! #coronavirus #коронавирус

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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