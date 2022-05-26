Шерон Стоун підтримала Україну в Каннах, одягнувши синьо-жовтий костюм

Голлівудська зірка Шерон Стоун з'явилася перед публікою Каннського фестивалю у вбранні в кольорах українського прапора. Таким чином актриса висловила підтримку Україні у війні з Росією.

Одяг часто стає одним зі способів підкреслити свою позицію та посилити певний меседж. Так, кінозірка Шерон Стоун також вдалася до цього прийому.

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Акторка одягла костюм синього кольору, а коли позувала перед фотографами, розкрила піджак так, щоб показати жовту підкладку всередині.

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