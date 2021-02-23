Щорічний фестиваль пост-індустріальної культури Winter X Energy відбудеться у Києві

Energy Promotion і журнал Gothica презентують щорічний фестиваль пост-індустріальної культури Winter X Energy. Спеціальна подія до 10-річчя проєкту Energy відбудеться 26 лютого у київському клубі "Теплий Ламповий".

Концепція цьогорічного Winter X Energy – нестандартні виступи і незвичні учасники, але з традиційною для фестивалів Energy рисою змішувати несумісне.

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Учасники фестивалю Winter X Energy 2021:

Cosmopolis (CSMPLS) – київський гурт, або Експериментальне Музичне Об’єднання, що створює чуттєву музику в широкому фронті стилів від synthpop до більш темного саунду.

GannaBaby – "Це не просто чувіха, з якою тобі круто. Це ще 2 пацана і апарат". Так самі себе називають музиканти цього столичного гурту, свіжі треки і кліпи якого рвуть український сегмент YouTube.

X-0rtiN – вибуховий TBM/hardstyle проєкт від Alice Van Scott, засновника Ukrainian Cyber Industrial Community.

– вибуховий TBM/hardstyle проєкт від Alice Van Scott, засновника Ukrainian Cyber Industrial Community. Inner Voice Conference – учасник київської формації Powerstorm, що об’єднала артистів важкого і експериментального електронного саунду, представить свій industrial hardcore сет.

Featon – ідеолог і головний організатор фестивалю Energy, а також засновник журналу Gothica, виступить з industrial сетом.

– ідеолог і головний організатор фестивалю Energy, а також засновник журналу Gothica, виступить з industrial сетом. IZVNE – співорганізатор фестивалю Energy, який нещодавно відсвяткував 20 років dj кар'єри, представить вою підбірку dark techno музики.

– співорганізатор фестивалю Energy, який нещодавно відсвяткував 20 років dj кар'єри, представить вою підбірку dark techno музики. Спеціальним гостем фестивалю стане StereoIgor – автор і ведучий Першого аудіожурналу Stereobaza, культова постать української музичної індустрії.

Три причини для того, щоб відвідати фестиваль Winter X Energy:

Долучитися до десятирічної історії фестивалю, де був представлений весь спектр важкої і експериментальної електронної музики.

Відсвяткувати ювілей фестивалю разом з гуртами і діджеями.

Побувати на справжньому темному івенті і зануритися в світ електронного андерграунду.

З 10-річною історією фестивалю Energy можна ознайомитись в спеціальному номері журналу, який безкоштовно доступний на сайті журналу Gothica. Квитки на фестиваль Winter X Energy можна придбати на сайті.

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