На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Щорічний фестиваль пост-індустріальної культури Winter X Energy відбудеться у Києві
-
- 6
Energy Promotion і журнал Gothica презентують щорічний фестиваль пост-індустріальної культури Winter X Energy. Спеціальна подія до 10-річчя проєкту Energy відбудеться 26 лютого у київському клубі "Теплий Ламповий".
Концепція цьогорічного Winter X Energy – нестандартні виступи і незвичні учасники, але з традиційною для фестивалів Energy рисою змішувати несумісне.
І ще: OST Скажене Весілля 3: українські зірки записали новий колоритний хіт На щастя
Учасники фестивалю Winter X Energy 2021:
- Cosmopolis (CSMPLS) – київський гурт, або Експериментальне Музичне Об’єднання, що створює чуттєву музику в широкому фронті стилів від synthpop до більш темного саунду.
- GannaBaby – "Це не просто чувіха, з якою тобі круто. Це ще 2 пацана і апарат". Так самі себе називають музиканти цього столичного гурту, свіжі треки і кліпи якого рвуть український сегмент YouTube.
- X-0rtiN – вибуховий TBM/hardstyle проєкт від Alice Van Scott, засновника Ukrainian Cyber Industrial Community.
- Inner Voice Conference – учасник київської формації Powerstorm, що об’єднала артистів важкого і експериментального електронного саунду, представить свій industrial hardcore сет.
- Featon – ідеолог і головний організатор фестивалю Energy, а також засновник журналу Gothica, виступить з industrial сетом.
- IZVNE – співорганізатор фестивалю Energy, який нещодавно відсвяткував 20 років dj кар'єри, представить вою підбірку dark techno музики.
- Спеціальним гостем фестивалю стане StereoIgor – автор і ведучий Першого аудіожурналу Stereobaza, культова постать української музичної індустрії.
Три причини для того, щоб відвідати фестиваль Winter X Energy:
- Долучитися до десятирічної історії фестивалю, де був представлений весь спектр важкої і експериментальної електронної музики.
- Відсвяткувати ювілей фестивалю разом з гуртами і діджеями.
- Побувати на справжньому темному івенті і зануритися в світ електронного андерграунду.
З 10-річною історією фестивалю Energy можна ознайомитись в спеціальному номері журналу, який безкоштовно доступний на сайті журналу Gothica. Квитки на фестиваль Winter X Energy можна придбати на сайті.
Читайте також: KALUSH – HOTIN: слухайте дебютний альбом українських реперів
-
12:18Щорічний фестиваль пост-індустріальної культури Winter X Energy відбудеться у Києві
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
11:21Футболіст імітував травму, вдаривши себе каменем в скроню: епічне відео
-
10:50У США величезний особняк перевезли на нове місце
-
10:18Під час гонки NASCAR у авто відірвався капот: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:43Вихідні і свята у березні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
08:50У NASA показали повне відео посадки апарату Perseverance на Марс
-
08:22Якщо вам лінь писати резюме: дівчина поділилася хитрим лайфхаком, як знайти роботу
-
07:51Хлої Кардашян приголомшила фанатів відвертим фото
-
07:20Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні
- 22 лютого
-
21:47Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
-
21:15Знайдена мутація, яка захищає європейців від холоду
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:4023 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:08Маски псують зуби: як мінімізувати цю шкоду
-
19:50Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
-
19:28Названі спеції, які допоможуть зберегти імунітет на початку весни
-
19:13Наречена Роналду Джорджина Родрігес показала фото 18+
-
18:44Мейр з Істтауна: з'явився трейлер мінісеріалу від HBO з Кейт Вінслет
-
18:18Як часто треба тренуватися для ефективного схуднення
-
17:40Гороскоп на 23 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:31У Леонардо Ді Капріо забрали головну роль в новому фільмі Скорсезе
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
11:53Коли коротка стрижка пасує: перевтілення дівчат, які попрощались з довгим волоссям
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого
-
07:20Варто придивитися: ці автомобілі не дуже дорогі в обслуговуванні
- 22 лютого
-
21:47Від таких жінок ніколи не йдуть чоловіки
-
19:50Легкий психологічний тест: яке зображення асоціюється зі спокоєм
-
17:175 простих порад, які допоможуть прибирати рідше
-
14:24Названі найнадійніші авто з США, які майже не ламаються
-
11:50Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого
-
08:28Голос країни 11 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
- 21 лютого
-
20:50Дівчина тижня: гаряча дружина футболіста Ванда Нара, яка любить оголятися на камеру (18+)
-
17:51Місячний календар стрижок на березень 2021: дні, коли стригти волосся
-
15:19Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
-
12:19Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
- 20 лютого
-
21:21Названо три знаки Зодіаку, які найчастіше зраджують
-
18:16Гороскоп на березень 2021: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
15:1410 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого