KALUSH – HOTIN: слухайте дебютний альбом українських реперів

Гурт KALUSH представив довгоочікуваний альбом HOTIN. Хлопці уже тішили нас безліччю синглів раніше, а тепер у нас є можливість насолодитися їхньою дебютною платівкою. Слухайте альбом на Радіо МАКСИМУМ!

Альбом хлопців отримав назву HOTIN. Фронтмен KALUSH Олег Псюк підібрав таку назву не випадково. Так називається район у рідному Калуші. Загалом до платівки увійшло 14 пісень. Частину з них ви уже могли почути раніше, розповідає СЛУХ.

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Послухати альбом KALUSH – HOTIN можна на цифрових платформах: Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

"Усі треки – з життя. Загальна концепція альбому: моя емпірика. Все тупо по факту, на реальних подіях. Based on a true story. Базарю", – зауважив Олег Псюк про тексти пісень.

У них репери розповідають слухачам про стосунки, наркотики, дружбу та зрад гори та будні у містечку.

Також KALUSH планує проїхатися центром Києва на трьох лімузинах, паті-автобусі та монстр-траку, граючи композиції з альбому HOTIN. Також колектив запросив своїх прихильників приєднатися до них. Кільком людям, які запостили сторіз з назвою "В KALUSH завтра виходить альбом", мали можливість потрапити на божевільну вечірку тріо.

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