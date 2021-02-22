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OST Скажене Весілля 3: українські зірки записали новий колоритний хіт На щастя
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Відомі українські зірки, зокрема Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер і Юрій Горбунов заспівали в новому хіті. Пісня стане офіційним саундтреком до комедії "Скажене Весілля-3". Слухаємо разом на Радіо МАКСИМУМ!
До легендарного дуету Потапа і Олега Винника цього разу приєдналися Юрій Горбунов, Позитив і Надія Мейхер, а музичного колориту додав циганський театр "Романс".
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"Оскільки в третій частині сюжет розгортається навколо весілля дочки циганського барона, все звучить зі смаком циганського романсу. Ми разом з MOZGI Studios і прекрасними композиторами Володимиром Кагарликом і Дмитром Степановим додали фільму цю нову фарбу і наповнили його відомими хітами: вийшла концептуальна музична робота", – зазначили автори.
Нагадаємо, що сама стрічка "Скажене Весілля-3" вийде в прокат на широких екранах вже 25 лютого і стане завершальною частиною легендарної франшизи.
Потап, Винник, Позитив, Мейхер і Горбунов – На щастя: слухати пісню онлайн
Слова пісні "На щастя": Потап, Винник, Позитив, Мейхер і Горбунов
Мати вишила дорогу
Рушниками вам на долю
Ти серця не край
А вночі молила Бога
Щоб він дав їм щастя
Дітям моїм щастя дай
Ой не солодко, а гірко
В нас буває на весіллях
Грають і співають дзвінко
В нас музики в Україні
Ой на щастя ой на долю
За нову міцну родину
Молодий із молодою
Доньку народіть та й сина
Серце батьківське все знає
Як нелегко відпускати
Хоч сльози збирай
Я і сам колись казав їй
Не журіться мамо
Не журіться мамо
Ой не солодко, а гірко
В нас буває на весіллях
Грають і співають дзвінко
В нас музики в Україні
Ой на щастя ой на долю
За нову міцну родину
Молодий із молодою
Доньку народіть та й сина
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