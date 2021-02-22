OST Скажене Весілля 3: українські зірки записали новий колоритний хіт На щастя

Відомі українські зірки, зокрема Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер і Юрій Горбунов заспівали в новому хіті. Пісня стане офіційним саундтреком до комедії "Скажене Весілля-3". Слухаємо разом на Радіо МАКСИМУМ!

До легендарного дуету Потапа і Олега Винника цього разу приєдналися Юрій Горбунов, Позитив і Надія Мейхер, а музичного колориту додав циганський театр "Романс".

І ще: MELOVIN – І кров кипить: слухай нову потужну пісню

"Оскільки в третій частині сюжет розгортається навколо весілля дочки циганського барона, все звучить зі смаком циганського романсу. Ми разом з MOZGI Studios і прекрасними композиторами Володимиром Кагарликом і Дмитром Степановим додали фільму цю нову фарбу і наповнили його відомими хітами: вийшла концептуальна музична робота", – зазначили автори.

Нагадаємо, що сама стрічка "Скажене Весілля-3" вийде в прокат на широких екранах вже 25 лютого і стане завершальною частиною легендарної франшизи.

Потап, Винник, Позитив, Мейхер і Горбунов – На щастя: слухати пісню онлайн

Слова пісні "На щастя": Потап, Винник, Позитив, Мейхер і Горбунов

Мати вишила дорогу

Рушниками вам на долю

Ти серця не край

А вночі молила Бога

Щоб він дав їм щастя

Дітям моїм щастя дай

Ой не солодко, а гірко

В нас буває на весіллях

Грають і співають дзвінко

В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю

За нову міцну родину

Молодий із молодою

Доньку народіть та й сина

Серце батьківське все знає

Як нелегко відпускати

Хоч сльози збирай

Я і сам колись казав їй

Не журіться мамо

Не журіться мамо

Ой не солодко, а гірко

В нас буває на весіллях

Грають і співають дзвінко

В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю

За нову міцну родину

Молодий із молодою

Доньку народіть та й сина

Це цікаво: Геніальне пограбування: вийшов український трейлер фільму