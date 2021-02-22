Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

OST Скажене Весілля 3: українські зірки записали новий колоритний хіт На щастя

  • 25
Потап, Винник, Позитив, Мейхер презентували нову пісню - фото 1
Потап, Винник, Позитив, Мейхер презентували нову пісню

Відомі українські зірки, зокрема Потап, Олег Винник, Позитив, Надія Мейхер і Юрій Горбунов заспівали в новому хіті. Пісня стане офіційним саундтреком до комедії "Скажене Весілля-3". Слухаємо разом на Радіо МАКСИМУМ!

До легендарного дуету Потапа і Олега Винника цього разу приєдналися Юрій Горбунов, Позитив і Надія Мейхер, а музичного колориту додав циганський театр "Романс".

І ще: MELOVIN – І кров кипить: слухай нову потужну пісню

"Оскільки в третій частині сюжет розгортається навколо весілля дочки циганського барона, все звучить зі смаком циганського романсу. Ми разом з MOZGI Studios і прекрасними композиторами Володимиром Кагарликом і Дмитром Степановим додали фільму цю нову фарбу і наповнили його відомими хітами: вийшла концептуальна музична робота", – зазначили автори.

Нагадаємо, що сама стрічка "Скажене Весілля-3" вийде в прокат на широких екранах вже 25 лютого і стане завершальною частиною легендарної франшизи.

Потап, Винник, Позитив, Мейхер і Горбунов – На щастя: слухати пісню онлайн

Слова пісні "На щастя": Потап, Винник, Позитив, Мейхер і Горбунов

Мати вишила дорогу
Рушниками вам на долю
Ти серця не край
А вночі молила Бога
Щоб він дав їм щастя
Дітям моїм щастя дай

Ой не солодко, а гірко
В нас буває на весіллях
Грають і співають дзвінко
В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю
За нову міцну родину
Молодий із молодою
Доньку народіть та й сина

Серце батьківське все знає
Як нелегко відпускати
Хоч сльози збирай
Я і сам колись казав їй
Не журіться мамо
Не журіться мамо

Ой не солодко, а гірко
В нас буває на весіллях
Грають і співають дзвінко
В нас музики в Україні

Ой на щастя ой на долю
За нову міцну родину
Молодий із молодою
Доньку народіть та й сина

Це цікаво: Геніальне пограбування: вийшов український трейлер фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • Вчора, 15:19
  • 194
Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
  • 18 лютого, 12:51
  • 400
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4361
Загрузка...
Новини