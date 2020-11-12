Щоденне вживання цих продуктів може спровокувати підвищений тиск

Деякі продукти, які щодня вживаються людьми, провокують високий тиск. Такі продукти часто є джерелами великої кількості прихованої солі. Тож ми розповімо, від чого вам варто відмовитися, аби не мати проблем зі здоров'ям!

Дієтолог Кетрін Дженнер нагадала, що надлишок споживаної солі сильно шкодить стану судин і провокує розвиток гіпертонії. Але і це ще не все.

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"Велика кількість солі порушує природний водний баланс в організмі, викликає затримку рідини. Це, своєю чергою, збільшує тиск на стінки кровоносних судин", – пояснила Дженнер.

Експерт вказала на те, що деякі продукти, присутні у щоденному раціоні багатьох людей, можуть містити високі дози солі. При цьому вони не здаються занадто солоними, оскільки до їх смаку звикають.

"До них належать кетчуп, хліб, круасани, вершкове масло та маргарин, бекон і ковбаси, заправки для салатів, в тому числі майонез, готові супи та смажені страви, фастфуд", – назвала фахівець.



Фастфуд може стати причиною підвищення тиску / Фото unsplash

Дженнер порадила ретельно стежити за кількістю споживаної солі, їсти менше готової їжі, надавати перевагу домашнім стравам. Під час готування вона рекомендує використовувати замість солі приправи – лимонний сік, запашні та пряні їстівні рослини. Це дозволить мінімізувати споживання солі, а також запобігатиме підвищенню тиску.

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