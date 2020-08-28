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Смачні та корисні: ці напої допомагають нормалізувати тиск

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Ці напої допоможуть нормалізувати тиск - фото 1
Ці напої допоможуть нормалізувати тиск

Багато людей по всьому світу страждають від гіпертонії, і навіть не підозрюють про це. Вони почуваються не надто добре при зміні погоди або ж після вживання певних продуктів. Нормалізувати тиск допоможе один із цих трьох смачних напоїв.

Ті, хто стежить за станом свого артеріального тиску, приймають таблетки на регулярній основі, але всі препарати мають побічні ефекти. Ми ж розповімо, як знизити тиск за допомогою напоїв. Вони точно не нашкодять вашому здоров'ю.

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Зелений чай

Попри те, що в зеленому чаї, як і в каві, міститься кофеїн, учені стверджують, що він знижує тиск. В Единбурзькому університеті проводили дослідження того, як цей напій впливає на артеріальний тиск. Зелений чай розширює судини, запобігає появі холестеринових бляшок і є сечогінним засобом. У сукупності ці властивості дають подібний ефект. Також зелений чай можна пити для зміцнення серця, адже в ньому міститься калій.

Зелений чай допомагає не лише збадьоритися, а й знизити тиск - фото 422346
Зелений чай допомагає не лише збадьоритися, а й знизити тиск

Яблучний сік

У яблуках містяться пектини. Вони очищають судини та допомагають їм краще працювати. У них також міститься калій і магній, а ці вітаміни необхідні людям з підвищеним тиском для зміцнення серця. Рекомендується пити яблучний сік за пів години до прийому їжі. Притому, не варто вживати його натще серце, оскільки він підвищує кислотність, що може призвести до гастриту і виразки.

Яблучний сік корисний, але пити його натще серце не варто - фото 422347
Яблучний сік корисний, але пити його натще серце не варто

Буряковий сік

Цей напій також рекомендують вживати для зниження кров'яного тиску. Можна пити його в чистому вигляді, а можна розбавляти з медом або журавлинним соком у співвідношенні 1: 1. Такий сік заспокоює нервову систему, а тиск у багатьох людей часто викликаний саме стресом. Як і інші напої, буряковий сік допомагає розширювати судини завдяки своїм мікроелементам. Він виводить зайву рідину з організму. Усе це допомагає нормалізувати артеріальний тиск.

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Джерело: Telegraf
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