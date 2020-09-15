Щоб бути королем у ліжку: 7 справжніх суперфудів для чоловіків

У раціоні чоловіків мають бути ці продукти

Щоб підтримувати відмінний стан здоров'я, чоловікам потрібен не тільки білок. Його буде недостатньо для отримання 2500 калорій, які чоловіки повинні споживати щодня. До вашої уваги 7 суперпродуктів, які позитивно вплинуть на фізичне та сексуальне здоров'я чоловіків.

Дослідження показують, що деякі конкретні поживні речовини – від звичайних мікронутрієнтів до менш популярних рослинних сполук – демонструють позитивний вплив, зокрема, на чоловіче здоров'я. Тож варто додати ці продукти, аби почуватися здоровими щодня.

Це цікаво: 10 простих порад, які допомагають не переїдати

1. Авокадо. Попри високий вміст жирів і калорій, авокадо – відмінний перекус після тренування. Жири та волокна допомагають підтримувати почуття ситості протягом тривалого проміжку часу, а калій захищає від хворобливих м'язових спазмів. Крім того, перекус авокадо може допомогти заповнити втрату калію під час тренування.

2. Імбир. Цей корінь здавна використовувався для лікування нудоти та запаморочення. Але недавні дослідження показують, що екстракт імбиру може зменшувати пухлини у простаті та навіть вбивати ракові клітини простати.

3. Яйця. Вони містять більше корисного білка, ніж інші його джерела, включаючи яловичину. Таким чином, перекус яйцем після тренування або вправ може допомогти побудувати сильніші м'язи.

4. Чорниця. Ця ягода вважається королем антиоксидантних продуктів. Ці яскраві ягоди повні рослинних пігментів, які мають захисну дію від раку, в тому числі раку товстої кишки та простати. Ягода містить вітамін К – мікроелемент, що запобігає еректильну дисфункцію.

5. Бразильські горіхи. Один з найкращих продуктів для здоров'я статевого члена. Недавні дослідження показують, що мікроелемент селен, що міститься у бразильських горіхах, може знизити ризик раку простати – гормонозалежного раку – через його роль у здоров'я гормонів.

6. Фісташки. Ці яскраво-зелені горіхи також є хорошим рослинним джерелом L-аргініну для надійнішої та тривалішої ерекції. Рослинні стероли в фісташках допомагають знизити загальний холестерин для кращого захисту від хвороб серця.

7. Кава. Цей напій у помірних кількостях може знизити ризик розвитку еректильної дисфункції. Дослідження 2015 року показало, що вживання до трьох чашок кави на день знижує ризик еректильної дисфункції на 42 відсотки.

Читайте також: 4 методи, які допоможуть вгамувати відчуття голоду