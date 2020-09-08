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4 методи, які допоможуть вгамувати відчуття голоду
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Невгамовний апетит сприяє переїданню й ожирінню. Але, на щастя, існують прості способи придушити надмірну тягу до їжі, причому їх ефективність є науково доведеною.
Що ж потрібно зробити, аби вгамувати безупинне відчуття голоду? Ділимось кількома простими методами.
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Пити каву. Згідно з наявними науковими даними, кава стимулює вироблення кишківником пептиду YY (PYY), що сприяє формуванню відчуття ситості.
Можна випити філіжанку кави
Вживати білок. Ще один доведений спосіб придушити апетит, що занадто сильно розігрався. Білкова їжа вимагає тривалого засвоєння, що дозволяє довше відчувати себе ситим. До того ж білок зміцнює м'язи та сприяє їх росту в умовах регулярної фізичної активності, що допомагає скоротити кількість жирових відкладень.
Використовувати імбир. Пряний корінь допомагає відчувати ситість навіть від невеликої кількості з'їденої їжі. Цьому сприяє його здатність запобігати сплескам глюкози в крові – її різкі коливання від високого рівня до низького провокують сильний голод і апетит.
Імбир дозволяє запобігати сплескам глюкози у крові
Висипатися. Дефіцит сну посилює апетит на 34%, провокуючи збільшення концентрації гормону кортизолу в крові. 8-годинний сон є доведеним способом здолати спалахи загостреного апетиту.
Маємо надію, що ці поради допоможуть вам побороти надмірний апетит, а зможуть запобігти появі зайвих кілограмів і сантиметрів навколо талії.
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