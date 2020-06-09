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Що їсти на сніданок, щоб позбутись зайвої ваги

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Сніданок, який дозволяє схуднути - фото 1
Сніданок, який дозволяє схуднути

Правильний сніданок є однією із передумов хорошої фігури, тому важливо не лише не забувати про нього, а й правильно обирати продукти. Американські учені розповіли про найвдаліший варіант ранкової трапези для охочих схуднути.

Науковці з Університету штату Міссурі дійшли до висновку, що сніданок з високим вмістом білків дозволяє забути про голод та переїдання упродовж дня. Річ у тому, що він швидко допомагає насититись і одночасно приглушує діяльність центру задоволення у головному мозку, який і викликає бажання щось з'їсти.

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Які білкові продукти підходять для сніданку:

  • Яйця. Ні для кого не таємниця, що вони містять вдосталь білків. До того ж, є чимало рецептів страв з ними.
  • Арахіс. Важливо пам'ятати, що достатньо з'їсти всього 30 г, щоб отримати 10% від денної норми білків.
  • Йогурт. Йдеться про натуральний грецький йогурт без доданків. Порція смаколика містить до 17 г білків.
  • Сир. Ще один продукт, який допомагає покращити обмін речовин, хоча й вважається не найдієтичнішим.
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  • Вівсянка. У 100 г вівса є 10 грамів білків, а в поєднанні з клітковиною можна забувати про стрибки цукру в крові.
  • Тофу. Варіант для тих, хто не вживає їжу тваринного походження або хоче урізноманітнити свій раціон. Він містить чимало амінокислот та дозволяє зменшити рівень "поганого" холестерину".
Що їсти на сніданок, щоб позбутись зайвої ваги - фото 408936

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Джерело: medikforum
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