Що їсти на сніданок, щоб позбутись зайвої ваги

Правильний сніданок є однією із передумов хорошої фігури, тому важливо не лише не забувати про нього, а й правильно обирати продукти. Американські учені розповіли про найвдаліший варіант ранкової трапези для охочих схуднути.

Науковці з Університету штату Міссурі дійшли до висновку, що сніданок з високим вмістом білків дозволяє забути про голод та переїдання упродовж дня. Річ у тому, що він швидко допомагає насититись і одночасно приглушує діяльність центру задоволення у головному мозку, який і викликає бажання щось з'їсти.

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Які білкові продукти підходять для сніданку:

Яйця. Ні для кого не таємниця, що вони містять вдосталь білків. До того ж, є чимало рецептів страв з ними.

Ні для кого не таємниця, що вони містять вдосталь білків. До того ж, є чимало рецептів страв з ними. Арахіс . Важливо пам'ятати, що достатньо з'їсти всього 30 г, щоб отримати 10% від денної норми білків.

. Важливо пам'ятати, що достатньо з'їсти всього 30 г, щоб отримати 10% від денної норми білків. Йогурт. Йдеться про натуральний грецький йогурт без доданків. Порція смаколика містить до 17 г білків.

Йдеться про натуральний грецький йогурт без доданків. Порція смаколика містить до 17 г білків. Сир. Ще один продукт, який допомагає покращити обмін речовин, хоча й вважається не найдієтичнішим.

Вівсянка. У 100 г вівса є 10 грамів білків, а в поєднанні з клітковиною можна забувати про стрибки цукру в крові.

У 100 г вівса є 10 грамів білків, а в поєднанні з клітковиною можна забувати про стрибки цукру в крові. Тофу. Варіант для тих, хто не вживає їжу тваринного походження або хоче урізноманітнити свій раціон. Він містить чимало амінокислот та дозволяє зменшити рівень "поганого" холестерину".

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