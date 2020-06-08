Як швидко схуднути: поради для лінивих

Тема схуднення є актуальною не лише перед стартом спекотного сезону, але не всім вдається дотримуватись правильного харчування та регулярно займатись спортом. Тому є кілька простих порад, які дозволять позбутись кілограмів без надмірних зусиль.

Експерти розповіли, як схуднути без суворих дієт та серйозних фізичних навантажень. Звісно ж, зовсім без активності навряд чи вдається побачити омріяні цифри на вагах, а також підтримувати здоров'я.

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Але навіть піші прогулянки по години чотири рази на тиждень дозволяють пришвидшити процес схуднення, адже потрібно витрачати якось калорії. До слова, 10 тисяч кроків дозволяють спалити близько 400 калорій, залежно від швидкості ходьби.

Що ж до раціону, то в нього варто додати продукти, які допомагають спалювати калорії. Приміром, перець чилі, імбир, часник та прянощі. Також обов'язково треба пам'ятати про кількість білкових смаколиків, які дозволяють швидко втамувати голод та уникнути переїдання.

Якщо ж бажання перекусити не зникає, то ідеально підійдуть овочі та ягоди, а от з горіхами та сухофруктами краще не перегинати, адже навіть невелика порція є доволі калорійною.

Також важливо підтримувати водний баланс, адже часто людина не відрізняє бажання поїсти від спраги. Тому перед будь-якою трапезою краще випити склянку теплої води.

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