4 міфи про хліб, у які досі вірять

Хліб вважається одним із найпопулярніших продуктів у магазинах, але це не заважає йому досі ставати причиною для суперечок та виникнення міфів. Експерти назвали 4 поширені думки, які насправді неправдиві.

Шведська дієтологиня Марії Сітелль назвали 4 популярні міфи про хліб, у які досі вірять чимало людей.

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Який хліб корисніший: чорний чи білий? Насправді користь від цього продукту варто визначатись за вмістом цільного зерна. Тому не варто вірити, що темний хліб значно краще впливає на організм, ніж білий.

Від хліба з'являється здуття живота. Варто розуміти, що причиною такого стану є сидячий спосіб життя, брак води, стрес та індивідуальна реакція на харчові компоненти, а сам хліб є лише одним із дуже невеличких факторів.

Поширені міфи про хліб

Хліб призводить до ожиріння. Ще один міф, який настільки популярний, що дієтологи з радістю його підтримують. Але насправді фізична форма залежить від активності, звичайного раціону та стресів. Важливо просто обирати для сніданку небагато цільнозернового хліба з білками та корисними жирами. Такий варіант навіть допоможе схуднути.

Поширені міфи про хліб

Бутерброд – це не нормальна їжа. Як і йшлось у попередньому пункті, просто варто правильно обрати інгредієнти для канапки. база з цільнозернового хліба буде кращою за білий чи чорний. А от популярне поєднання з ковбасами – це справді не корисно. Тому краще заміняти їх на куряче м'ясо, яйця, авокадо, зелень, овочі і так далі.

Поширені міфи про хліб

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